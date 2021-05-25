Süleyman Soylu'dan Barış Güler'e para sayma makinesi göndermesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialarla ilgili canlı yayında konuştu.

Habertürk’te Açık ve Net Özel’e konuk olan Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un karşısına çıktı.

İddiaları reddeden veya geçiştiren Soylu, “BBC Türkçe, ekonomik ve siyasal dezenformasyon kanalıdır. Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri Bakanını defalarca aramış bir kişiyim ben” dedi.

Soylu, “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir?” sorusuna, “Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim” yanıtını verdi. Soylu, parayı alan kişinin parlamentoda olup olmadığı yönündeki soruya da “siyasetçi” diyerek karşılık verdi.

PARA SAYMA MAKİNELERİ

Soylu, oğlunun arabasının arandığı döneme ilişkin yaptığı açıklamada ise, “Benden önceki içişleri bakanlarının oğluyla ilgili bir takım şeyler var, para sayma makineleri filan. Oradan bir algı alıp getirip…” ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Soylu, Merdan Yanardağ’ın, “Yargının önünü açmak için istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna da “Ne için?” yanıtını verdi. Savcılığa başvurdum; İddiaların araştırılmasını istiyorum, iddialardaki tek ben değilim. Hepsini çağıracaklar, ben de gideceğim. Kolluk, adliye geçtikten sonra bana bağlı hale gelmiyor, adli kolluk oluyor. Sonrasında Meclis orada, sonuna kadar açığım” yanıtını verdi.

SOYLU’NUN AÇIKLAMASI PARA SAYMA MAKİNELERİNİ GÜNDEME TAŞIDI

İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evinde 17 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde yapılan polis aramasında bulunan büyük miktarda paralar ve para sayma makinesi vatandaşları şaşırtmıştı.

Barış Güler’in evindeki sadece 2 numaralı kasada ise 1 milyon 421 bin 73 TL civarında dolar euro ve Türk Lirası bulunmuştu.