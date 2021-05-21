Süleyman Özışık yazılarına ara verdi: Düştüğüm yer, Yusuf'un kuyusudur

"Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor" diyen Özışık, "Arkamda durmalarına ve 'Yazılarına devam et' demelerine rağmen gazetem 'Türkiye'nin yönetiminden müsaade istedim" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, 'aklanıncaya kadar yazılarına ara verdiğini' söyledi.

Kendisini 'yol ortasında çıkan bir çatışma sonucu seken kurşunun isabet ettiği alakasız adam gibi' hissettiğini belirten Özışık, "Tamamen gazetecilik refleksiyle bir yıl araştırdığım ve araştırdığımı da devlet kademesine bilgi alma amacıyla bildirdiğim DHKP-C ve FETÖ konulu iki dosyanın sonuçlarının ta buraya uzayacağı aklımın ucundan bile geçmedi" dedi.

Özışık, gazeteci olarak haber konusu olan herkesle konuştuğunu, bugün olsa yine konuşacağını belirterek "Ama konuştuğum hiç kimse ile 'ticari, istihbari ve gayri hukuki veya gayrı ahlaki' bir ilişkim olmadı. Buna Allah'ım şahittir. Hınç, nefret ve garez duyguları ile saldıranların ne dediği umurumda değil. Ama bugüne kadar bana inanan, güvenen ve söylediğim söze itibar eden herkesin şunu bilmesini istiyorum. Ben sizin başınızı yere eğeceğiniz hiçbir şey yapmadım. Sizi utandıracak, 'Sen de mi' dedirtecek hiçbir işin içinde olmadım" diye yazdı.

'Düştüğüm yer, Yusuf'un kuyusudur'

Soylu'nun kendisi ve kardeşi Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Özışık, 'Aklanıncaya kadar ara' başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor. Bu nedenle; bana inanmalarına, arkamda durmalarına ve 'Yazılarına devam et' demelerine rağmen gazetem 'Türkiye'nin yönetiminden müsaade istedim. Biliyorum... Düştüğüm yer, Yusuf'un kuyusudur. Ama Allah'ın izniyle ben bu kuyudan çıkarım.

Daha önce de size söylemiştim. Ben yenilgiye inanan birisi değilim. Her düşüşün bir sınav olduğuna iman etmiş biriyim. Ben bu sınavı atlatırım. Çünkü ben, hayatım boyunca kimseye kumpas kurmadım, kimseye ihanet etmedim. Düşen kim varsa ona 'kardeş' eli uzattım. İnandığım Allah davası için ve o davaya hizmet edenler için elimden geldiğince mücadele ettim. Sözün özü… Adalet huzurunda ve sizin vicdanınızda aklanıncaya kadar kâğıdı kalemi bırakma kararı aldım. Hakkınızı helal edin."

NE OLMUŞTU

Sedat Peker'in yayınladığı görüşme kaydında Hadi Özışık, Peker'in YouTube için çektiği videodan adının çıkarılmasını istemiş, "Süleyman Bey'le görüşmeye giden Süleyman Özışık" demişti.

Sedat Peker'in Hadi Özışık'la yaptığı telefon görüşmesini paylaşması sonrası Süleyman Soylu, hem Hadi hem de Süleyman Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.