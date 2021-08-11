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Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım'a 3 ay uzaklaştırma kararı

Şule Çet cinayeti dosyası başta olmak üzere öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan, eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Umur Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Güncel 11.08.2021, 13:49
Şule Çet davasının avukatı Umur Yıldırım'a 3 ay uzaklaştırma kararı

Stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi. Tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise ifadelerinde Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı. Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. 

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