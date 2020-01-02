Şua İnşaat'tan enerji tasarruflu proje

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefine katkıda bulunmak için tüm projelerini sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçiren Şua İnşaat, 28 yıldır çevre hassasiyeti yüksek ve insana saygılı yapılara imza atıyor. Doğayı korumaya ve iyileştirmeye yönelik tedbirleri projelerinin planlama aşamasında belirleyen ve attığı her adımda bu sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden Şua İnşaat, bulunduğu bölgede sembol niteliği taşıyan özgün projeler üretiyor. İstanbul’un en yüksek prim vadeden lokasyonu Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan son projesi Elite Concept’te de aynı misyonla hareket eden Şua İnşaat, akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen doğa dostu akıllı ev konsepti ile hayatı kolaylaştırıyor. Yüksek enerji verimliliği ve su tasarrufunun sağlandığı Elite Concept’te tüm peyzaj alanlarının sulaması ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı; banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan sular ve yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi ile gerçekleştiriliyor. Ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı içinse güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden yararlanılıyor. Bu uygulamalar sayesinde işletme maliyetlerinin minimuma düşürülmesi ve aidatların azaltılması hedefleniyor.

Güneşe karşı yüksek performanslı koruma ve ısı tasarrufu sağlayan özel camlar

Elite Concept, bir yanda adalar, deniz ve tarihi yarımadanın göz alıcı siluetini diğer yanda Çamlıca’yı gören İstanbul’un dört bir yanına hakim manzarasıyla öne çıkıyor. Yüzde 90 cam panoramik cephe mimarisi ile bu manzarayı kesintisiz olarak izleyebilmeyi mümkün kılan projede, modern zamanların Babil Kulesi olarak adlandırılan Dubai’deki Burj Al Khalifa ve dünyanın en yüksek kulesi olmaya hazırlanan Cidde’deki Jeddah Tower gibi prestijli projelerde kullanılan Amerikan menşeli Guardian markasının reflekte camları tercih edildi. Güneşe karşı yüksek performanslı koruma ve ısı tasarrufu sağlayan bu özel camlar, daire içlerinde ısı ve morötesi ışık artışına neden olabilecek güneş enerjisini en aza indirerek sıcak havalarda klima kullanımını minimize ediyor. Her türlü uygulama için görünür ışık iletimini ise maksimum noktaya çıkararak aydınlatma ihtiyacını azaltıyor.

Bölgenin kendi içinde açık teras bahçeleri olan tek projesi

Fikirtepe bölgesinin kendi içerisinde açık teras bahçeleri bulunan tek projesi olarak öne çıkan Elite Concept, 24 katlı 3 blokta 785 konut, 26 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Yüzde 75’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayrılan projenin sosyal tesisleri içinde; kapalı havuz, sauna, buhar odası, fitness center, cafe, süs havuzları, koşu ve yürüyüş parkurları, çarşı otoparkı ve kapalı otopark yer alıyor. Blok zeminlerinde yer alan çarşı caddedeki mağazalar ise giyimden gıdaya, eczaneden markete, banka şubelerinden ATM’lere kadar tüm önemli ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Ulaşım maliyetleri ve zamandan büyük tasarruf

Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Elite Concept, bu sayede hem ulaşım maliyetleri hem de zamandan büyük tasarruf sağlıyor. E-5 karayoluna 1 dakika mesafede, metro ve metrobüsün yanı başında yer alan Elite Concept yaklaşık olarak; Bağdat Caddesi’ne 6 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 5 dakika, Avrasya Tüneli’ne ve Harem Arabalı Vapur İskelesi’ne 8 dakika, Kadıköy vapur iskelesine, Moda sahiline ve Kalamış Marina’ya 10 dakika ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 dakika, Akasya AVM’ye 400 metre ve Emaar Square Mall'a ise 1 km mesafede konumlanıyor. Bunların yanı sıra çevresinde birçok eğitim kurumu ve hastane yer alıyor.