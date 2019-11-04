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Su kesintsisi hangi ilçelerde, ne zaman?

Yarın İstanbul'un 9 ilçesinin 151 mahallesinde gerçekleşecek su kesintileri, 20 saate ulaşacak.

Su kesintsisi hangi ilçelerde, ne zaman?

Yarın İstanbul'un 9 ilçesinin 151 mahallesinde gerçekleşecek su kesintileri, 20 saate ulaşacak.

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:27
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Su kesintsisi hangi ilçelerde, ne zaman?

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapılacak olan bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle, yarın saat 11.00'den itibaren 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi olacak.

İSKİ, saatlerce etkili olacak kesintilerin yaşanacağı bölgeleri açıkladı:

FATİH: 10 SAAT

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray

ZEYTİNBURNU: 10 SAAT

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe

BEYOĞLU: 10 SAAT

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ: 10 SAAT

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek

KADIKÖY: 10 SAAT

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe, Hasanpaşa

ÜSKÜDAR:  10 - 20 SAAT

Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil 10 saat Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk’ün üst kotları 20 saat

ATAŞEHİR: 20 SAAT

Örnek, Esatpaşa ve Fetih

ÜMRANİYE: 20 SAAT

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi’nin üst kotları

BEYKOZ: 10 SAAT

Göksu ve Yenimahallenin bir kısmı

Son Güncelleme: 04.11.2019 12:43
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