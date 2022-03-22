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Su Kardeşliği Projesi ile Suyu Koruyan Nesiller Yetişecek!

Su varlıklarının önemi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, TEMA Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğinde hayata geçirilen “Su Kardeşliği Projesi”, Dünya Su Günü’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya’nın proje detaylarını paylaştığı toplantıda, 3 yıl sürmesi planlanan projede okul etkinlikleriyle 30 ilde 6 bin çocuğa ulaşılacağı belirtildi. Ayrıca su konusunda doğru ve bilimsel bilgiye erişim sağlamak amacıyla hazırlanan sutema.org web sitesinin yepyeni tasarımı ve içerikleriyle kullanıma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Güncel 22.03.2022, 17:08 22.03.2022, 17:13
Su Kardeşliği Projesi ile Suyu Koruyan Nesiller Yetişecek!

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun yeterli suya ulaşamadığı dünyamızda yaşanan iklim değişikliği; yararlanılabilir suyun tek kaynağı olan yağışı, yağış rejimlerini, yağışın mevsimsel dağılımını ve biçimini etkiliyor. Nehirlerin ana kaynağı olan dağ buzulları giderek yok oluyor. İklim değişikliği ile beraber aşırı su çekimleri nedeniyle yer altı su kaynakları azalıyor, göller kuruyor, ekosistemin hassas dengeleri bozuluyor. Kurak bölgelerde daha sık ve daha şiddetli kuraklıkları artırırken, gıda üretimini ve suya ulaşımı kısıtlıyor. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1.330 m3 olan ve su stresi çeken ülkeler arasında bulunan, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle iyi senaryoda bile yağışların yüzde 15-20 azalması beklenen ülkemiz giderek su fakiri olma yolunda ilerliyor. Bu durum, suyun korunması ve verimliliği konusunu öncelikli hale getirirken, sadece insan için değil, doğadaki tüm canlıların su hakkının korunmasını sağlayacak etkili bir su yönetimi sağlanması konusunda acil adımlar atılmasını gerekli kılıyor.

Bu amaçla TEMA Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğinde, çocuklarda su varlıklarının yaşam için önemi ve korunması konularında farkındalık oluşturulması hedefiyle “Su Kardeşliği Projesi” hayata geçiriliyor. Birleşmiş Milletler tarafından güvenli suya erişime ve küresel su krizine dikkat çekmek amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü’nde Swissotel’de tanıtılan projede, eğitim etkinliklerinin yanı sıra yenilenen sutema.org web sitesi ile tüm kamuoyuna ulaşılması hedefleniyor.

Proje ilk etapta 30 ilde uygulanacak

Su Kardeşliği Projesi kapsamında yürütülecek eğitim etkinlikleriyle, çocukların; su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu ve suyun korunması konularında bilgi edinmeleri ve su ayak izi konusunda farkındalık geliştirmeleri amaçlanıyor. 3 yıl sürmesi planlanan projede, 30 ilde gerçekleştirilecek eğitim etkinlikleriyle, ilkokul 3. ve 4. sınıf kademelerinden toplam 6 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Sutema.org web sitesi yenilenen tasarımı ve içerikleriyle yayında

TEMA Vakfı tarafından 2015 yılında Wilo iş birliği ile hazırlanan ve kamuoyuna açık kaynak olarak yayında olan sutema.org, tasarım ve içerikleriyle tamamen yenilendi. İnfografik tabanlı bir site olarak kurgulanan sutema.org’ta bireyler, suyla ilgili bilgilerini test ederek suyu korumaya söz verecek ve su gönüllüsü olacaklar. Sutema.org'ta, su varlıkları, su döngüsü, su ekosistemleri, Türkiye'de ve dünyada suyun kullanımı, su tehditleri, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su varlıklarının korunması gibi birçok konuda 46 infografik yayınlanacak. Bu özellikleriyle sutema.org, su varlıklarıyla ilgili bilimsel verilere ulaşılabilecek bir rehber kaynak niteliği de taşıyacak. Ayrıca platformda çocuklar ve öğretmenler için eğitici materyaller yer alacak. Bu sayede yüz yüze gerçekleştirilecek okul etkinliklerinin yanı sıra web sitesi aracılığıyla çok daha fazla çocuk ve öğretmene ulaşılacak.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya

“150 Yıldır Su Tasarrufu İçin İnovatif Çözümler Sunuyoruz”

Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya: “İnsanlar fiziksel ya da ekonomik su kıtlığı nedeniyle güvenli suya erişemiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gittikçe artan kuraklık tehdidi; ekonomik kalkınmayı, gıda güvenliğini, sağlığı, ekosistemleri, enerji üretimini, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ve cinsiyet eşitliğini olumsuz yönde etkiliyor. Su altyapı sistemleri; suyun depolanması, taşınması, insanlara ulaşması ve insan kullanımından sonra temizlenerek doğaya geri döndürülmesini sağlamak için büyük önem taşıyor. Bu altyapının yetersiz olduğu yerlerde insan sağlığı ve ekosistemler zarar görürken, su ve enerji israfına da sebep oluyor. Wilo olarak su konusunda gerekli tasarrufu sağlamak amacıyla inovatif çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir stratejiler ışığında Ar-Ge faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 150 yıldır ürettiğimiz pompalarımızla sağladığımız her bir damla tasarrufu gelecek nesiller için bir yatırım olarak görüyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Fakat bu yetmez diyerek, toplum bilinci oluşturmak adına sürdürülebilir bir yaşamın ana konularından olan suyun önemi, kaynakların doğru kullanımı ve tasarruf konusunda çocukların bilinçlendirilmesine yönelik, TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Su Kardeşliği Projesi”ni hayata geçiriyoruz. Su Kardeşliği Projesi kapsamında verilecek eğitimler, sutema.org web sitesi ve sosyal medya üzerinden yapılacak çalışmalarla su tasarrufu konusunda bilinç oluşturulması sağlanarak, önce çocukların ardından da herkesin suyun önemini kavramasını amaçlıyoruz” dedi.

“Herkesi suyu korumak için gönüllü olmaya davet ediyoruz”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç: “Vakıf olarak, Kurucu Onursal Başkanlarımızdan merhum Hayrettin Karaca’nın ‘Yaşamak için yaşat’ ilkesiyle hareket ederek; bize can veren tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkmanın, yaşamı sağlayan doğal varlıkların korunmasından geçtiğini bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak taneciklerinden atmosfere, derelerden akarsulara, göllere, denizlere kadar dünyanın her yerinde su olmasına rağmen, bu suyun yüzde 2.5’i tatlı sudur. Bu sınırlı yaşam kaynağının da büyük bölümü (%69’u) buzullarda donmuş halde bulunur ve canlılar için kullanılabilir koşullarda değildir. Karasal ekosistemler ve insanlar için ulaşılabilir olan tatlı su miktarı ise yalnızca yüzde 1’dir. Su stresi çeken ve giderek su fakiri olma yolunda ilerleyen ülkemizde maalesef evsel ve tarımsal su kullanımımız gelişmiş ülkelerden daha yüksek. Bu da su tasarrufu ve verimli su kullanımı konusunda farkındalığın artırılması çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Biz de bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı ve Wilo iş birliğiyle birlikte Su Kardeşliği Projesi’ni hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Proje ile ilkokul kademesindeki çocukların; su varlıklarının önemini kavramaları ve suyu korumak için neler yapılabileceklerine dair farkındalık kazanmalarını kolaylaştırmak için çalışacağız. Proje kapsamında öğretmelerin çocuklarla paylaşmaları için bir eğitim sunumu ve film geliştirdik. Projenin ilerleyen dönemlerinde bir eğitici kitabı da çocuklarla buluşturmayı hedefliyoruz. Yetişkinlerin su okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan, çok sayıda infografiğin yer aldığı www.sutema.org web sitemizi de yeniledik. Web sitemiz aracılığıyla herkesi suyu korumak için su gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” dedi.

#Su Kardeşliği Projesi #Suyu Koruyan Nesiller
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