Şu an saat kaç? Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulaması ne zaman?

Saatler geri alındı mı? Yaz saati uygulamasına geçildi mi? soruları Mart ayının son haftasonunda soruluyor. Her sene Mart ayının son haftasonunda Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece Kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat ileri alınırdı. Ancak 2 senedir Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak adına kış saati uygulamasına geçilmiyor ve yaz saati uygulaması devam ediyordu. Durum bu sene de değişmedi. Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülke yaz saati uygulamasına geçerken Türkiye'de yaz saati uygulaması zaten devam ettiği için herhangi bir değişiklik olmadı. Peki Türkiye'de şu an saat kaç?

TÜRKİYE'DE ŞU AN SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler ileri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulamasına geçildi. Bu nedenle saatin şu an kaç olduğu büyük merak konusu haline geldi. Peki; saat şuan kaç?

YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.