Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya kararından memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi. Görüşme öncesi Haavista ve Kaikkonen ile birlikte kısa bir açıklama yapan Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair TBMM'de onay sürecini başlatmasından memnun olduğunu ifade ederek, “TBMM, onay konusunda hızlı bir karar alabilir” dedi.

Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılımına dair protokolü gelecek hafta oylayacağını duyurmasını da memnuniyetle karşıladığını aktaran Stoltenberg, “Finlandiya'nın ittifaka katılımı konusunda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Çok çalışmaya devam edeceğiz. İsveç'in de yakın gelecekte tam üye olmasını sağlamak en önemli öncelik olacak. Başkan Putin, Avrupa'da daha az NATO hedefiyle Ukrayna'yı işgal etti ve tam tersi oldu. Avrupa'da daha fazla NATO olacak, hem Finlandiya hem de İsveç'in tam üye olmak için başvurması ve davet edilmiş olması bunu gösteriyor” dedi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımı ile Rusya ve NATO arasındaki sınır hattının iki kattan fazla artacağına dikkat çeken Stoltenberg, “Pek çok müttefik, hem Finlandiya'ya hem de İsveç'e güvenlik güvencesi verdi. Bu nedenle NATO tepki göstermeden Finlandiya veya İsveç'e yönelik herhangi bir tehdit olması kesinlikle düşünülemez” dedi.