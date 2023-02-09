Starbucks ve Netflix'ten 'deprem' sonrası çıt yok!

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, binlerce bina yıkıldı.

Depremin dördüncü gününde en son yapılan resmi açıklamaya göre 14 bin 351 kişi hayatını kaybederken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin ‘dördüncü seviye alarm‘ verdiği deprem için dünyadan yardımlar gelirken, dünyaca ünlü isimler de hesaplarından bağış kampanyalarına destek verdi.

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla destek ve taziye mesajları paylaştı.

Bu süreçte, Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan ‘Netflix Türkiye‘nin ve yine Türkiye’de yüzlerce şubesi olan kahve zinciri ‘Starbucks‘ın depreme ilişkin ‘suskunluğu’ eleştirilere neden oldu.

Kısa sürede Twitter’da ‘#StarbucksBoykot’ ve ‘#NetflixBoykot’ etiketleri gündemde ilk sıralara otururken, bir çok kullanıcı üyeliklerini iptal ettiklerini bildirdi.

STARBUCKS VE NETFLIX’TEN 3 GÜNDÜR PAYLAŞIM BİLE YOK

Bu süreçte, Türkiye’de yüzlerce şubesi olan ünlü kahve zinciri Starbucks ve yine Türkiye’de binlerce abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix’in suskunluğu ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gelen tepkilerin bir kısmı şu şekilde: