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Starbucks Türkiye'den sonunda açıklama geldi!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dünyanın dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağarken Starbucks'tan bir açıklama gelmemiş ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı. Geç de olsa Starbucks'tan bir açıklama geldi.
Güncel 10.02.2023, 14:45 10.02.2023, 14:49
Starbucks'tan yapılan açıklamada: "Starbucks Türkiye olarak bu zor günlerde; Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki yöneticilerimizle irtibat halindeyiz ve yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.