Spor salonları tekrar kapanıyor mu?

Pandemi sürecinde özellikle evde çalışan kişiler spor salonlarının durumunu merak ediyor. Halı saha gibi spor etkinliklerinin yapıldığı alanların yeni korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşlar spor salonları konusunda alınan bir karar olup olmadığını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede pek çok işletme yer alıyor ancak spor salonları bu kapsamda girmiyor. Bu nedenle vatandaşlar spor salonlarının hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Spor salonları faaliyetlerine devam ederken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise bu süreçte faaliyetlerine ara vermiş durumda.

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