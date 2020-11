Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum."



Türkiye Futbol Federasyonu

Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek için onun izinden kararlılıkla yürüyor, spor kültürünü toplumumuza benimsetme, futbolu tüm ülkeye yayma, çağdaş ve kurumsal yapı ile uluslararası başarı için çalışmalarımıza devam ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Aramızdan ayrılışının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve özlemle anarken; başta Kurtuluş Savaşımızın kahramanları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 10 Kasım, 1938’den bu yana milletimiz için yas ve matem günü olmanın yanı sıra; Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetimizi tekrar tekrar gösterme günümüz olmuştur. Tüm yaşamını vatanına adayan Atatürk; hem askeri, hem siyasi, hem de insani vasıflarıyla sadece bize değil tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı. Onun fikirleri, Cumhuriyetimizi tam bağımsız ve demokrasi ilkelerinden ödün vermeden geleceğe taşımak için en kıymetli yol göstericimizdir."



Türkiye Voleybol Federasyonu

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."



Galatasaray

"Sadece Ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, halkıyla birlikte ülkesinin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini kaybetmeden çağdaş Türkiye’nin temellerini atmıştır. Eşsiz devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak, düşünceleri, ilke ve inkılâpları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz."



Fenerbahçe

"Ey Büyük Atamız, Zorluklarla mücadele eden bir milletin yarınlara yürümesi için her şeyini ortaya koyan, Türk milletinin ruhunda yaşayan Ulu Önderimiz...

SEN; Üretimi baş tacı edip, ‘köylü milletin efendisidir’ derken, Küçük bir kız çocuğunun elinden tutup okuma yazma öğretirken, ‘Kadınlar saygıyı ve eşitliği hak ediyor’ diyerek Cumhuriyetimize kadın haklarını tanıyan ilk ülkelerden biri olma gururunu yaşatırken, Ülken, gençlerin için aydınlık yarınlar adına eğitimin, sanatın ve ilmin önemini vurgularken, Bugün dahi bizlere rehber olan düşüncelerini kelimelere döküp, tarihe not düşerken Cephede, canından çok sevdiğin ülken ve milletin için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyarken BİZDİN! Şimdi; BİZ; Milletine verdiğin tüm sorumluluğun farkında, Ülkemiz için üretip, çalışıp hep daha iyi daha ileri adım atma yolunda, Her daim, vatan menfaatlerinin önceliğinde Uğruna canlar verilmiş vatan toprağının her bir kutsal karışının hassasiyetinde, Milletçe kenetlenip birbirimizi sevdiğimizde, İyi günde ve istisnasız her zor günde, Senin fikirlerini benimseyip, bizlere işaret ettiğin yolda yürüdüğümüzde, SEN olduk! BÜYÜK ATATÜRK, Kalbimizde yerin baki, sonsuz özleminle ilelebet izindeyiz, Sadece bugün, sadece bir gün değil, Dünya var oldukça #BİZSENİZ!"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyor, Beşiktaş Camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yineliyoruz. Aziz milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla da başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş eşsiz bir liderdir. Atatürk’ün, ‘En büyük eserim’ diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı yolda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."



Medipol Başakşehir

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."



Kasımpaşa

"Ölümünün 82. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz."



Trabzonspor

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz."



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

"Ulu Önder Atatürk 15 Eylül 1924 tarihli Trabzon seyahatinde demiştir ki:

'Arkadaşlar... Beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşına Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı, bilincimde sürekli canlı kalacaktır.'

Her şeyde olduğu gibi, bugün hissettiğimiz duygulara da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 96 yıl önceki sözleriyle ışık tutmuş. Önderimiz büyük mücadelesinde kendini yalnız bırakmayan Trabzonluları nasıl unutmadıysa, bugün de Trabzonlular onu asla unutmuyorlar ve unutmayacaklar. Nasıl Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabalar Atamızın bilincinde sürekli canlı kaldıysa, Atamızın Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken gösterdiği özverili çabalar da Trabzon evlatlarının anısında sürekli canlı kalacaktır.

Biz Trabzonspor camiası olarak; bu takımı, bu şehri ve bu ülkeyi canı kadar seven insanlar olarak her 10 Kasım’da büyük bir hüzün yaşıyoruz. Tam 82 yıldır olduğu gibi bugün de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin, karakterinin ve ahlakının Trabzon’un tüm evlatlarının anısında sürekli canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Atamızı tüm Trabzonspor camiası olarak minnetle anıyoruz."



Aytemiz Alanyaspor

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."



Fatih Karagümrük

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."



Gençlerbirliği

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz."



MKE Ankaragücü

"Saygı ve minnetle..."



Çaykur Rizespor

"Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.."



Gaziantep Futbol Kulübü

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; saygı, özlem ve minnetle anıyoruz!"



Yeni Malatyaspor

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82’nci ölüm yıldönümünde saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz."



Hatayspor

"Işığın yolumuzu aydınlatır, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz"



Denizlispor

"Emanetinle çıktığımız bu sonsuz yolculukta, zafer adımlarımızın yol gösterici kahramanı; en çok da senin"



Konyaspor

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz..."



Fraport TAV Antalyaspor

"82 yıldır unutulmayan hatıraların, fikirlerin gibi bizimle sonsuza dek yaşayacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."



Göztepe

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. O'na ve devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."



DG Sivasspor

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, sevgi, şükran ve özlemle anıyoruz"



BB Erzurumspor

"İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu ‘’ben’’ kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir!"



Hes Kablo Kayserispor

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz."



Bursaspor

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz."



Akhisarspor

"Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yılında, Saygı ve Özlemle anıyoruz..."



Ümraniyespor

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."



Adanaspor

"Bitmeyecek Sevgimizsin. #Atamİzindeyiz"



Samsunspor

"Nereye baksak seni görüyoruz. Çünkü seni kalbimizde taşıyoruz."



VakıfBank Spor Kulübü

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıldır saygı ve özlemle anıyoruz."



Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."



Anadolu Efes Spor Kulübü

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz."