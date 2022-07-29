SPK 26 internet sitesine erişimi kesti!

SPK tarafından Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması da karara bağlandı.

HANGİ SİTELERE ERİŞİM ENGELİ GELDİ?

SPK’nın erişim engeli kararı aldığı sitelerin bazıları şöyle:

https://globalcapitalorg.com

https://turkce.forexsirketlerikarsilastirma.net

https://fxturkiye.co

https://jelrez72.online

https://forexakademi.info

https://www.demohesabim.net

https://olymptrade-trlands.com

https://derbyfx245.com

https://www.lidyafxblog.com

https://olivemarkets133.com

https://trfbsinvest.com

https://kriptorex2.com

https://s2.diamondfxtr1.com

https://register.fx-1.online

https://www.xmglobal.com

https://yatirim2.agency

Kaldıraçlı işlem nedir? Nasıl yapılır?

Yatırım potansiyelinin getirisini arttırmak esas amaçtır. Bu amaca ulaşmak için borç para kullanımına başvurulduğu yatırım stratejisine kaldıraçlı işlem denmektedir. Görüldüğü gibi kaldıraçlı işlem yapan firmalar yatırımdan kar elde edebilmek veya yatırım yapabilmek için borç para edinirler. Firma varlıklarını finanse etmek zorunda kalmaktadır. Bunun için de borç miktarı kullanır. Kısaca kaldıraç alım satım yapmak amacıyla az miktarda para yatırarak krediyle işlem yapmaya devam etmektir.

Kaldıraçlı işlemin yapılması bir hesaplama işlemine dayanmaktadır. Bu hesaplamada doğru kaldıraç oranı bulunur. Kaldıraçlı işlem formülleri kullanılarak kaldıraçlı işlem yapılabilmektedir. Bu formülü ise kar zarar hesaplama formülü oluşturmaktadır. O halde kaldıraçlı işlemde kar zarar hesaplama formülü şöyledir:

Hacim: Teminat x Kaldıraç

Kaldıraç Oranı: Pozisyon Büyüklüğü / Teminat Tutarı

Gerekli Marjin: İşlem Yapılacak Miktar x Kaldıraç Oranı

Kar Zarar Miktarı: (Kapanış Fiyatı - Açılış Fiyatı) / Kaldıraç Oranı

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin nasıl yapıldığını ve yukarıdaki formülleri örnekleriyle beraber incelemeniz tavsiye edilmektedir.