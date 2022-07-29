SPK 26 internet sitesine erişimi kesti!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişim erişim engeli getirilmesi için hukuki işlem yapılmasına karar verdi.
SPK tarafından Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması da karara bağlandı.
HANGİ SİTELERE ERİŞİM ENGELİ GELDİ?
SPK’nın erişim engeli kararı aldığı sitelerin bazıları şöyle:
https://globalcapitalorg.com
https://turkce.forexsirketlerikarsilastirma.net
https://fxturkiye.co
https://jelrez72.online
https://forexakademi.info
https://www.demohesabim.net
https://olymptrade-trlands.com
https://derbyfx245.com
https://www.lidyafxblog.com
https://olivemarkets133.com
https://trfbsinvest.com
https://kriptorex2.com
https://s2.diamondfxtr1.com
https://register.fx-1.online
https://www.xmglobal.com
https://yatirim2.agency
Kaldıraçlı işlem nedir? Nasıl yapılır?
Yatırım potansiyelinin getirisini arttırmak esas amaçtır. Bu amaca ulaşmak için borç para kullanımına başvurulduğu yatırım stratejisine kaldıraçlı işlem denmektedir. Görüldüğü gibi kaldıraçlı işlem yapan firmalar yatırımdan kar elde edebilmek veya yatırım yapabilmek için borç para edinirler. Firma varlıklarını finanse etmek zorunda kalmaktadır. Bunun için de borç miktarı kullanır. Kısaca kaldıraç alım satım yapmak amacıyla az miktarda para yatırarak krediyle işlem yapmaya devam etmektir.
Kaldıraçlı işlemin yapılması bir hesaplama işlemine dayanmaktadır. Bu hesaplamada doğru kaldıraç oranı bulunur. Kaldıraçlı işlem formülleri kullanılarak kaldıraçlı işlem yapılabilmektedir. Bu formülü ise kar zarar hesaplama formülü oluşturmaktadır. O halde kaldıraçlı işlemde kar zarar hesaplama formülü şöyledir:
Hacim: Teminat x Kaldıraç
Kaldıraç Oranı: Pozisyon Büyüklüğü / Teminat Tutarı
Gerekli Marjin: İşlem Yapılacak Miktar x Kaldıraç Oranı
Kar Zarar Miktarı: (Kapanış Fiyatı - Açılış Fiyatı) / Kaldıraç Oranı
Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin nasıl yapıldığını ve yukarıdaki formülleri örnekleriyle beraber incelemeniz tavsiye edilmektedir.