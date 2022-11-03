Sözcü’de neler oluyor? Toplu işten çıkarmaların sebebi ne?

Sözcü ve Korkusuz gazeteleri, ekonomik sebepler nedeniyle Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan, Sezgin Özcan ve 40 kadar çalışanla yollarını ayırdı. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolların ayrıldığı isimleri şöyle duyurdu:

“Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor.”

Sözcü'den açıklama

Sözcü’den, işten çıkarma iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 40 gazetecinin çıkarıldığı şeklindeki iddialar yalandır. Bugün, Halk TV, Tele-1 ve bazı sosyal medya hesaplarında kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı şekilde böyle haberler yapılmıştır. Sözcü gazetesi bugün üç yazarla, Korkusuz gazetesi de iki yazarla yollarını ayırmıştır. Onun dışında, Sözcü’den bugün başka kimse çıkarılmamıştır. 5 yazar ile yolların ayrılması, 450 kişinin çalıştığı Sözcü grupta olağan dışı bir durum değildir. Sözcü’den 40 kişinin çıkarıldığı haberleri gerçek dışı olup, karalama amaçlı bu haberlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır.