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Sözcü Kalın: 'Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, “Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz” dedi.
Güncel 29.08.2020, 09:13
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz'” ifadelerine yer verdi.
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