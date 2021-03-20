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SOYLU VE KURUM’DAN DEREİÇİ KÖYÜNE ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve beraberindekiler, çıkan yangında 193 bağımsız yapının zarar gördüğü Dereiçi Köyünü ziyaret etti.

Güncel 20.03.2021, 08:54
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SOYLU VE KURUM’DAN DEREİÇİ KÖYÜNE ZİYARET

YUSUFELİ-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve beraberindekiler, çıkan yangında 193 bağımsız yapının zarar gördüğü Dereiçi Köyünü ziyaret etti.

Yusufeli İlçesi Dereiçi Köyünde 17 Mart Çarşamba günü meydana gelen yangın felaketi sonrasında bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, Ak Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ak Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Ak Parti Yusufeli İlçe Başkanı İbrahim Alkan, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve diğer kurum amirleri ile görevliler Dereiçi Köyünde incelemelerde bulundular.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman tarafından alanda gezdirilen heyet yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Köy Muhtarı Sabri Duman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a alan hakkında bilgilendirmede bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada alevlerin daha da büyümesine dair bir korkularının oluştuğunu, ancak büyük bir gayretle yangının son bulduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Dün akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarımızın yanında olmamızı, alanı yakından görmemizi, hemen bu meseleyle ilgili yararların sarılması hususunda talimat verdi. Burada bir afetle karşı karşıya kalındı. Buradaki mağduriyeti gidermek bizim görevimiz. Her afetin kendine ait hasar biçimi ve acısı vardır. Bugün için burada birtakım adımlar atılacak. Ön bir değerlendirme yaptık, üzerine çalışılacak. Hem hasarların karşılanması hem de adımların atılmasında hızlı olacağız, sizi mağdur etmeyeceğiz. AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira gönderildi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan 1 milyon lira gönderildi. Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 1,5 milyon gönderiliyor. Evi yananlar için ilk etapta 15 bin lira hesaplara yatacak. Yine Aile Bakanlığı´ndan gönderilen 1,5 milyon lira ailelerini hesaplarına yatacak. İlk belirlemelere göre yaklaşık 21 bina yapılacağını belirten Bakan Soylu, "İçerisinde 52 konut olacak, 60 civarında ahırı, samanlığı olacak. Bunlarla ilgili hasar tespitleri yapılıyor. Burası için afet bölgesi kararı aldık. Bu tabloyu gördükten sonra Allah beterinden korusun dedik ve gerçekten de korumuş. Yangın ilerleyebilirdi, 52 konutun yanması küçük bir şey değil, büyük bir afet. Bu mesele bitene kadar yanınızdayız. Bu meseleleri çözerken bir daha böyle bir afetle karşılaşmamak için de tedbirleri alacağız. Bu bölgede 5-10 metrekarelik bir bahçe bulmanın zor olduğunu biliyoruz, güzel ama zor bir coğrafya. İyileştirme şartlarıyla birlikte sizleri daha güzel şartlara taşıyacağız. Hep beraber, el birliğiyle çalışacağız, ayrıca hayvanları telef olanlar var, onlarla ilgili de gerekeni yapacağız. Evleri ve samanlıkları ayıracağız" şeklinde konuştu.


Gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise, "Yangının çıktığı andan itibaren ilgili tüm bakanlıklarımız bölgeye geldi. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52´si konut diğerleri de ahır, samanlık, dükkân ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik. Bugün de hep beraber sahayı inceledik. Zorlu bir coğrafya, ancak bir daha böyle acıların yaşamamak adına tedbirli hareket etmek zorundayız. Bulunduğumuz alanda ve okulumuzun hemen yanında yer alan alanda bir çalışma yapacağız. Bu çalışmayı TOKİ yapacak. Hızlı bir şekilde, bugünden itibaren zemin etütlerine başlayacaklar. 2 alanı da kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz. Az önce bir hak sahibi vatandaşımız, `benim burada 2 evim vardı, yandı ve ikisinin tapusu da benim üzerimeydi´ dedi. Burada evi yanan kardeşlerimiz için de kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipliği sürecini yürüteceğiz. TOKİ, Dereiçi köyüne yakışacak yatay mimari esaslı, hayvanlarımıza en yakın noktada bakabileceğimiz güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. TOKİ, daha önce Elazığ´da, Malatya´da, İzmir´de, Giresun´da hangi anlayışla çalıştıysa burada aynı anlayışla çalışacak. Sizlerin yaralarını en kısa sürede saracak çalışmalar yapacağız" dedi.

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