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Soylu'dan evlat nöbetindeki ailelere mesaj
İçişleri Bakanı Soylu, ocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere yönelik mesaj yayınladı.
Güncel 03.09.2020, 14:29
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Soylu açıklamasında "365 gündür...Tam bir yıldır teröre meydan okuyan Cesur Annelere...Diyarbakır Annelerine selam olsun!" ifadelerine yer verdi
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