Sovos, Türkiye Ülke Müdürlüğüne Elçim Sirek’i atadı

En son olarak Oracle şirketinde Türkiye, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan bölgelerinden sorumlu lider olarak görev yapan Elçim Sirek, farklı şirketlerde IT Uygulama Yöneticisi ve Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü sorumluluklarının ardından Gartner’da İş Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlendi.

3 Mayıs 2021 tarihinde Sovos ailesine katılan Elçim Sirek, Avrupa Yönetici Direktörü James Buckley’e bağlı çalışacak.