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SOSYAL MESAFEMİZİ KORUMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sosyal mesafe salgına engel olur mu? Fare tuzakları ve bir pinpon topu... Salgını durdurmakta sosyal mesafenin önemine dikkat çeken video tıklanma rekorları kırıyor.

SOSYAL MESAFEMİZİ KORUMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sosyal mesafe salgına engel olur mu? Fare tuzakları ve bir pinpon topu... Salgını durdurmakta sosyal mesafenin önemine dikkat çeken video tıklanma rekorları kırıyor.

10 Nisan 2020 Cuma 13:08
2004 Okunma
SOSYAL MESAFEMİZİ KORUMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

ABD'de yayınlanan kamu spotu sosyal mesafenin önemine çarpıcı bir dille dikkat çekti. 

Ohio Sağlık Merkezi (ABD) sosyal mesafenin önemini görsel olarak anlatan bir kamu spotu yayınladı.

Videoda birbirine yakın bir mesafe ile konumlandırılmış fare tuzaklarının üzerine atılan pinpon topu domino etkisiyle tüm fare tuzaklarının birbirini etkilemesine yol açıyor.

Ancak pinpon topu birbiriyle "sosyal mesafe" uzaklığında duran fare tuzaklarının içine atıldığında tuzakların biririne etki etmeyecek kadar uzak olmaları sebebiyle zararsız bir şekilde gözden kayboluyor.

Son Güncelleme: 10.04.2020 13:29
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