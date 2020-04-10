SOSYAL MESAFEMİZİ KORUMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

ABD'de yayınlanan kamu spotu sosyal mesafenin önemine çarpıcı bir dille dikkat çekti.

Ohio Sağlık Merkezi (ABD) sosyal mesafenin önemini görsel olarak anlatan bir kamu spotu yayınladı.

Videoda birbirine yakın bir mesafe ile konumlandırılmış fare tuzaklarının üzerine atılan pinpon topu domino etkisiyle tüm fare tuzaklarının birbirini etkilemesine yol açıyor.

Ancak pinpon topu birbiriyle "sosyal mesafe" uzaklığında duran fare tuzaklarının içine atıldığında tuzakların biririne etki etmeyecek kadar uzak olmaları sebebiyle zararsız bir şekilde gözden kayboluyor.