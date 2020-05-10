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Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafeli banklarını örnek gösterdi.

Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafeli banklarını örnek gösterdi.

10 Mayıs 2020 Pazar 10:51
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Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve ekibi tarafından tasarlanan sosyal mesafe bankları büyük ilgi görürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da ilgisini çekti. Bakan Koca, sosyal mesafeli bankların fotoğrafını twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu cümlelere de yer verdi;

"Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel."

Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park ve otobüs duraklarının yanlarına yerleştirilmeye başlandı.

Vatandaşların büyük ilgisini çeken banklarda kimi arkadaşı ile sohbet ederken, kimi ise eline aldığı gazete ve kitabını okudu. İki kişinin oturacağı banklardaki oturaklar arası 1,5 metre olarak ayarlanırken, salgın sonrasında normal banklara dönüştürülebilecek. Bankların sayısı, tedbirler ve talepler kapsamında arttırılacağını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Salgın süresince bir takım önlemleri belediye olarak bizler de almak durumundayız. Sosyal mesafenin korunması adına bazı çalışmalar yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması yakın zamanda kademeli olarak azalacak. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bir arada olmaları ve sosyal mesafeyi de korumaları için arkadaşlarımızla bank tasarladık. Belediyemizin atölyesinde 2 kişinin oturabileceği bankların üretimine başladık. Salgın sürecinde böyle kullanılacak. Meydan, park ve otobüs duraklarına yerleştireceğimiz bankları daha sonra normal banka çevireceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 10.05.2020 10:53
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