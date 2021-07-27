Sosyal medyayı karıştıran 'Suriyeliler Saraçhane'de miting yapma kararı aldı' iddiası...

Suriyelilerin bugün (27 Temmuz) saat 17.00’de Saraçhane’de toplanarak “Gitmiyoruz” başlıklı Büyük Suriye Mitingi yapmayı kararlaştırdığı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videoda söz ettiği mülteci sorununun ardından birçok kişi mülteciler hakkındaki sorunları ve mülteci haklarını tartışmaya başladı. Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilerden '10 kat daha fazla su faturası' istemesi tartışmaları alevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı video ile gündemde olan Türkiye'ye sığınmacı akınını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu meselenin iki kurbanı var biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. O yüzden bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa’nın “İkinci Rüşvet Paketi” hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!" notuyla paylaştığı video şöyle:

"BU KONUYU KUKLACI VE KUKLALARIYLA ÇÖZECEĞİZ'

"Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara, İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler gerçek beka sorunu karşısında tek kelime dahi etmiyorlar. Hatta bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 'Türkler Orta Asya'ya dönerse Suriyeliler de gider' deme cesaretini dahi göstermiştir. Öncelikle şunu net olarak ifade edeyim. Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir bu. Bu konuyu, kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine dönüştürebileceğini görmüş olan Batı'dır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahalleleriniz ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir. Bunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizin hesabınızı ben bu iki muhatap ile göreceğim, garibanlarla değil.

Mesele, çok kısa bir zamanda başka bir kırılma noktasına gelecek gibi görünüyor. Bakınız; Merkel, 'Avrupa Birliği'ne giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz' diyor. 'Bu konuda da hayli başarılısınız' demeyi de ihmal etmiyor. Açıkçası Merkel, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden, Avrupa Birliği'nin mülteci bekçiliğine gelme başarımızı kutlamış. Bakın bu mülteciler onlarındır. İktidarı parayla satın almasalardı bu mülteciler bugün Avrupa kentlerindeydi ama maalesef satın aldılar. Ayrıca Merkel, '3 milyar Avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım' diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı, çıkamaz da. Çünkü tüm bu şaibeli anlaşmaların tüccarı Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Yani açıkça söylemek gerekirse tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar; diğer kefesine de avroları."

CHP Genel Başkanı'nın bu ifadelerinin ardından CHP'li Bolu Belediye BaşkanI Tanju Özcan da bir açıklama yaparak kentteki mülteci sorununa ve alınan önlemlere değinmişti. Özcan'ın '10 kat daha fazla su faturası' istemi tartışma yaratmış, Başkan özellikle sosyal medya hesaplarında lince uğramıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı açıklama şöyle;

"Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız” dedi.

BÜYÜK SURİYE MİTİNGİ

Bu açıklamaların üzerine ise sosyal medyada dolanan afiş görsellerinde Türkiye'de mülteci olarak yaşayan ve ekonomide katkıları olduklarını iddia eden Suriyelilerin, İstanbul Saraçhane'de 27 Temmuz tarihi saat 17:00'de yapacakları bir miting ile seslerini duyurmak istediği iddiası gündeme geldi. Sosyal medyayı karıştıran bu iddianın ardından ise Suriyelilerden henüz bir açıklama gelmedi.

Büyük Suriye Mitingi olarak düzenledikleri idda edilen afişte ise şu ifadeler yer alıyor: "Suriyelilerden elinizi çekin", "Dükkanları açmıyoruz", "Gitmiyoruz!"

TARİHLER Mİ KARIŞTI?

Ümit Özdağ'ın bir paylaşımında, Suriyelilerin "Gitmiyoruz" temasıyla bir miting yapacağını belirten bir afiş yer aldı. Ancak afişte, miting tarihi olarak "2019" yazılı olduğu görüldü. Farklı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise tarihin 2021 olduğu görülüyor.

Sosyal Medyayı karıştıran afiş ise şöyle:

Kaynak: Haberankara