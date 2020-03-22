Sosyal medyada uyanık olun; sahte hesaplar iş başında

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de koronavirüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği ile uğraşıyor. Onlarca sahtekar internet kullanıcısı gündemde yoğun olarak takip edilen bir hesap olduğu için Bakan Koca'yı taklit eden sahte hesaplar açtı. Bu yolla yanlış ve karalayıcı paylaşımlar yapan artniyetli kişiler dikkatsiz kullanıcıları yanıltmaya ve bakanın itibarınının zedelenmeye çalışıyor.



ONLARCA SAHTE TWİTTER HESABI AÇILDI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği ile uğraşıyor.

Koronavirüs konusunda yapılabilecek en önemli mücadele halkın bireysel olarak alabileceği tedbirler. Sağlık Bakanlığı da bu nedenle halkı bilgilendirme konusunda titiz davranıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter’da onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde “hayran sayfası” ya da “parodi hesap” yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor. Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 600 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor.

BAKANLIK TWITTER’I UYARDI

Bakanlık bu yanlışı önlemek için Twitter’ı uyardı ve sahte hesapların kapatılmasını istedi. Bakan Koca’nın gerçek Twitter hesabı mavi tık’lı ve 3 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor: https://twitter.com/drfahrettinkoca

Sahte hesaplardan bazıları şunlar:

https://twitter.com/trfahrettinkoca

https://twitter.com/FahrettinKoca42

https://twitter.com/fahrettindrkoca

https://twitter.com/drfahrettinfun

https://twitter.com/fahrettinbasgan

https://twitter.com/drrfahretinkoca

https://twitter.com/drfahrettinkoc

https://twitter.com/Dr_fahretinkoca

https://twitter.com/FahrettinKoca0

https://twitter.com/fahrettinkoca34

https://twitter.com/fhrtnkoca

GERÇEK HESAP HANGİSİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçek hesabını ayırt etmek için tek yapmanız gereken mavi tik olup olmadığına veya adresin drfahrettinkoca olup olmadığına dikkat etmek.

Bakanın gerçek hesabından yaptığı paylaşım:

Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar...



Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!



Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim. pic.twitter.com/CUUKQkSSOq — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 22, 2020

Sahte hesaplar gelen tepkiler sonrası masum görünmek için fan ve destek sayfası olduğunu iddia ediyor. Ancak bunu sadece hesap profilini açmadan göremeyeceğiniz kapak resminde belirtiyorlar. Sahte hesap olduğunu mavi tik ibaresini göremediğiniz için anlayabilirsiniz.

AMAÇ NE?

Sahte hesaplar oluşturmaktaki amaçlar çeşitlilik gösterebiliyor. Bu hesapları açanlar kendilerini masum göstermek istese de amaçları kendi çıkarlarına hizmet ediyor ve insanları kandırmış, aldatmış oluyorlar.

Bu amaçların arasında çoğunlukla taklit edilen hesabın popülaritesinden faydalanarak reklam anlaşmaları yapmak ve paylaştıkları linklere çok sayıda insanın tıklamasını sağlamak başta geliyor.

Bakana twit attığını sanan ama aslında sahte hesaba atan onlarca kullanıcıdan biri.

Bakanın ağzından yayın yapan sahte hesap bakanın itibarını zedeleyecek nitelikte kötü bir üslup kullanıyor.

Sahte hesabın sahte umutlar veren bir paylaşımı daha...

Sahte hesapların verebileceği zararlar twitter kullanıcıları tarafından tartışıldı: