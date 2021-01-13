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Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulan Markaları!

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulan markalarını analiz etti.

Güncel 13.01.2021, 15:23
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Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulan Markaları!

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markaları listeledi. 

1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların %42'si negatif, %22’si ise pozitif içeriğe sahip.

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Global

Toplam Paylaşım: 117 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 2 milyar

Toplam Erişim: 859 milyar

Toplam Görüntülenme: 689 trilyon

2020 Yılı Paylaşımların Genel Hacim Verileri / Türkiye

Toplam Paylaşım: 2.135 milyar

Toplam Tekil Kullanıcı: 180 milyon

Toplam Erişim: 15 milyar

Toplam Görüntülenme: 4 trilyon

Günlük Ortalama Paylaşım: 40 milyon

En çok paylaşım yapılan tarih: 14 Aralık (+60 milyon)

En Çok Konuşulan Markalar

Gıda, giyim, kozmetik, otomobil, inşaat gibi 35 üzeri sektör içerisinden, yıl boyunca en çok konuşularak öne çıkan markalarda Türk Hava Yolları 1 milyon 266 binin üzerinde bir hacim ile ilk sırada yer almıştır. Vodafone, Türk Hava Yolları’na yakın bir hacimle ikinci sırada bulunurken Trendyol, Turkcell ve Türk Telekom listenin devamında yer almaktadır. 

1. Türk Hava Yolları: 1.266.274
2. Vodafone: 1.220.982
3. Trendyol: 1.184.208
4. Türk Telekom: 964.780
5. Turkcell: 934.766
 

En Çok Konuşulan Bankalar

Türkiye’de bankacılık sektörününde yer alan markalar analiz edildiğinde VakıfBank 491 bin hacimle ilk sırada yer almaktadır. İş Bankası ikinci sırada yer alırken, Ziraat Bankası üçüncü sırada listeye girmiştir.

1. VakıfBank: 491.672
2. İş Bankası: 471.303
3. Ziraat Bankası: 423.173
4. Halkbank: 422.294
5. Akbank: 214.763
 

En Çok Konuşulan Telefon Markaları

Hayatımızın her anında yer alan telefon markaları arasında rakiplerine nazaran açık ara farkla en yüksek hacme iPhone’un ulaştığı görülmektedir. iPhone’u 350 bine yaklaşan hacmiyle Samsung, 300 binlik hacimle Huawei takip etmektedir. 

1. iPhone: 887.514
2. Samsung: 341.850
3. Huawei: 306.563
4. Xiaomi: 281.890
5. Oppo: 60.839
 

En Çok Konuşulan Telekomünikasyon Markaları 

2020 yılında Türkiye’de telekomünikasyon kategorisinde yer alan şirketler arasında 1 milyonun üzerinde konuşulma oranıyla Vodafone ilk sırada yer almıştır. Turkcell ikinci sırada, Türk Telekom ise üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Vodafone: 1.220.982
2. Türk Telekom: 964.780
3. Turkcell: 934.766
4. TurkNet: 150.543
5. Türksat: 111.952
 

En Çok Konuşulan Sivil Toplum Kuruluşları

Ulusal ve uluslararası birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 2020 analizlerinde Kızılay 2 milyon 662 bin hacim ile ilk sırada yer almaktadır. Kızılay’ı 1 milyon 455 bin hacim ile AFAD takip etmiştir. Üçüncü sırada ise Haluk Levent’in öncüsü olduğu Ahbap Platformu yer almaktadır.

1. Kızılay: 2.662.618
2. AFAD: 1.455.019
3. AHBAP Platformu: 486.557
4. LÖSEV: 225.636
5. İHH: 213.485
 

En Çok Konuşulan Otomotiv Markaları

2020 yılı içerisinde otomotiv sektörüne dair yapılan konuşulmalarda 646 bin ileti ile ilk sırada yer alan marka Mercedes olmuştur. BMW ise 258 bin paylaşım ile ikinci sırada bulunurken, Ford 217 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.

1. Mercedes: 646.184
2. BMW: 258.103
3. Ford: 217.911
4. Renault: 177.547
5. Audi: 155.484
 

En Çok Konuşulan Online Alışveriş Platformları

2020 yılı içerisinde oluşan karantina süreçleri, online alışveriş sektörünü olumlu yönde etkilemiştir. Yıl boyunca online alışveriş sektöründe Trendyol 1 milyon hacim ile ilk sırada yer almıştır. Trendyol’u 414 bin ile Hepsiburada, 300 bin ile Sahibinden.com, 236 bin ile Yemeksepeti takip etmiştir.

1. Trendyol: 1.184.208
2. Hepsiburada: 414.252
3. Sahibinden: 300.198
4. Yemeksepeti: 236.327
5. Getir: 210.369
 

En Çok Konuşulan Zincir Marketler

2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen zincir marketlerde ilk sırayı 223 bin ileti ile Migros almıştır, BİM 185 bin ileti ile ikinci sıradadır. A101 ise 120 bin ileti ile üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Migros: 223.358
2. BİM: 185.075
3. A101: 120.760
4. CarrefourSA: 64.875
5. ŞOK: 12.607
 

En Çok Konuşulan Giyim Markaları

Hazır giyim markaları arasında 235 bin ileti ile en yüksek hacme sahip marka LC Waikiki olmuştur. DeFacto 135 bin ileti ile ikinci sırada bulunurken, Koton 110 bin ile üçüncü sırada yer almıştır.

1. LC Waikiki: 235.882
2. DeFacto: 135.176
3. Koton: 110.050
4. Mavi: 100.357
5. Zara: 92.092
 

En Çok Konuşulan Kargo Markaları

Yıl boyunca en çok konuşulan kargo şirketleri incelendiğinde ilk sırada Aras Kargo görülmektedir. İkinci sırada MNG Kargo bulunurken, üçüncü sırada ise Sürat Kargo yer almıştır.

1. Aras: 242.614
2. MNG: 223.078
3. Sürat: 197.255
4. Yurtiçi: 190.833
5. PTT: 176.840

En Çok Konuşulan Alkolsüz İçecek Markaları

2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen alkolsüz içecek markalarına bakıldığında 816 bin ileti ile ilk sırada Coca-Cola’nın yer aldığı görülmektedir. 778 bin ileti ile Fanta ikinci sıradayken 109 bin ileti ile Redbull üçüncü sırada bulunmaktadır.

1. Coca-Cola: 816.107
2. Fanta: 778.910
3. Redbull: 109.779
4. Pepsi: 79.880
5. Didi: 50.357


En Çok Konuşulan Süt Ürünleri Markaları

Yıl boyunca konuşulan Süt ürünleri markaları arasında en yüksek hacme sahip marka 129 bin ileti ile Sütaş olmuştur. 127 bin ileti ile Sütaş’ı, Torku takip etmektedir. İçim ise 22 bin ileti ile üçüncü sırada yer almıştır.

1. Sütaş: 129.213
2. Torku: 127.366
3. İçim: 22.162
4. Pınar: 14.724
5. SEK: 5.661

En Çok Konuşulan İnternet Siteleri

2020 yılı içerisinde en çok bahsi geçen internet sitelerinde birinci sıra açık ara YouTube’un olmuştur. Ekşi Sözlük 489 bin ileti ile ikinci bulunurken, Onedio 317 bin ileti ile üçüncü sıradadır.

1. YouTube: 25.450.469
2. Ekşi Sözlük: 489.156
3. Onedio: 317.391
4. Web Tekno: 210.461
5. İnci Sözlük: 69.092
 

En Çok Konuşulan Forum Siteleri

Yıl içerisinde en çok içerik paylaşılan forum sitelerinde birinci sırada Ekşi Sözlük yer almaktadır. Donanımhaber 6.3 milyon ile ikinci sırada yer alırken, Sikayetvar 5.5 milyon içerik ile üçüncü sıradadır.

1. Ekşi Sözlük: 11.138.098
2. Donanım Haber: 6.392.078
3. Şikayet Var: 5.587.803
4. Memurlar Net: 741.020
5. Kadınlar Kulübü: 637.794


En Çok Konuşulan Video Konferans ve İletişim Platformları

COVID-19 ile beraber eğitim ve iş hayatının evlerimizden devam etmesiyle başlayan süreçte hayati öneme sahip olan uygulamalar arasında en çok konuşulan platform Zoom olmuştur. Zoom’u EBA TV ve Skype takip etmektedir.  

1. Zoom: 312.846
2. EBA TV: 273.592
3. Skype: 147.105
4. Discord: 32.910
5. Microsoft Teams: 12.956


En Çok Konuşulan Uygulamalar

2020 yılının en çok konuşulan uygulamalarında YouTube ilk sırada yer almıştır. Instagram ikinci sırada gelirken WhatsApp üçüncü sırada öne çıkmıştır.

1. YouTube: 5.372.568
2. Instagram: 2.178.458
3. WhatsApp: 1.174.165
4. Facebook: 739.336
5. TikTok: 651.865

Araştırma Yöntemi

  • Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsamaktadır.
  • Raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer alırken; 2020'nin en çok konuşulanları bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Haber siteleri, bloglar, forumlar gibi mecralar da analize dahil edilmiştir. 
  • Organik verilere ulaşmak için konularla ilgisiz paylaşımlar ve bot hesapların paylaşımları temizlenmiş ve rapordaki verilere dahil edilmemiştir. Bazı konularda sadece Twitter resmi hesaplarının etkileşim (mention, retweet, reply) bilgilerine yer verilmiştir.
  • Siyasi isimler, sponsorluklar ve spor paylaşımları, ilgili kategorilerin haricinde kalan bölümlerden çıkarılmıştır. 

Reklamcılık, Pazarlama ve Marka Yönetimi konularında güncel ve trend içerikleri okuyucularıyla buluşturan The Brand Age, ocak sayısında yer alan birbirinden keyifli röportajlar ve haber konuları ile raflarda. Aynı zamanda tüm içeriklere Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi’den de ücretsiz ulaşabilirsiniz.

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