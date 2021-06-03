Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamaları yaşamlarımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. We Are Social’ın Digital 2021 raporuna göre, Türkiye bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyor. 16–64 yaş kullanıcılar için günlük ortalama sosyal medya kullanımındaysa Türkiye 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Daha çok haberlerden, etkinliklerden ve olaylardan haberdar olma motivasyonuyla kullanılan sosyal medyanın kullanım oranı her geçen gün artıyor, yaşamlarımızdaki yerleri gün geçtikçe sağlamlaşıyor. Çözüm ve karar verme aracı olan Şikayetvar kullanıcıların sosyal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları bir araya getirdi.

Sosyal medya iletişim platformu şikayetleri yüzde 560 arttı

2020 ve 2021’in ilk dört ayını karşılaştıran Şikayetvar verilerine göre WhatsApp, Telegram, Signal gibi markaları kapsayan sosyal medya iletişim uygulamaları kategorisinde şikayet artış oranı yüzde 560’a yükseldi. Bu yükselişte WhatsApp’ın güncelleme krizinin etkisi olduğu gözlemleniyor. Verilere göre bu dönemde WhatApp şikayetleri yüzde 388 arttı.

En çok şikayet Discord’a geldi

Şikayetvar verilere göre sosyal medya platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 262 arttı. En çok şikayet artışının yaşandığı mecraysa daha çok video oyunu oynayan tüketiciler tarafından kullanılan Discord oldu (yüzde 1014). 2020-2021 (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) döneminde yüzde 610’luk şikayet artışıyla TikTok ikinci sırada, Snapchat (yüzde 567) üçüncü sırada yer aldı. Sırasıyla Instagram, Facebook ve Twitter ise şikayet artış oranıyla öne çıkan diğer sosyal medya mecraları oldu. Türkiye’de sıklıkla kullanılan YouTube’un şikayet artış oranıysa yüzde 102’ye yükseldi.

Şikayetvar verilerine göre sosyal medya uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı: