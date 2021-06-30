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Şort giydiği için bir kadına saldıran Yavuz Atsız’ın sosyal medya paylaşımları karakterini ortaya koydu
Şort giydiği için bir kadına saldıran Yavuz Atsız’ın sosyal medya paylaşımları karakterini ortaya koydu
İstanbul Fikirtepe’de bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket eden Yavuz Atsız'ın görüntüsünü paylaştı. Tüfekçi paylaşımında, “Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz. babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum” ifadelerini kullandı. Tüfekçi, “Olay yerindeki herkes adamın üstüne gitmek yerine, benim üstüme gelip beni uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı” diyerek tepki gösterdi. Atsız'ın ne paylaşımları ne de fotoğrafları şaşırttı. Ve Şort saldırgan Yavuz Atsız, sayfasındaki resimleri silmekle kalmadı, sayfasını tamamen kapattı.
Güncel 30.06.2021, 23:23