banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar

Şort giydiği için bir kadına saldıran Yavuz Atsız’ın sosyal medya paylaşımları karakterini ortaya koydu

İstanbul Fikirtepe’de bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket eden Yavuz Atsız'ın görüntüsünü paylaştı. Tüfekçi paylaşımında, “Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz. babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum” ifadelerini kullandı. Tüfekçi, “Olay yerindeki herkes adamın üstüne gitmek yerine, benim üstüme gelip beni uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı” diyerek tepki gösterdi. Atsız'ın ne paylaşımları ne de fotoğrafları şaşırttı. Ve Şort saldırgan Yavuz Atsız, sayfasındaki resimleri silmekle kalmadı, sayfasını tamamen kapattı.

Güncel 30.06.2021, 23:23
Şort giydiği için bir kadına saldıran Yavuz Atsız’ın sosyal medya paylaşımları karakterini ortaya koydu

Şort saldırganı Atsız'ın kumarhanede fotoğrafları ortaya çıktı.

Takip ettiği hesaplardan sadece biri...

Ve şort saldırganı Yavuz Atsız, sayfasındaki resimleri silmekle kalmadı, sayfasını tamamen kapattı.

banner486
Yorumlar (0)
24°
açık
banner493