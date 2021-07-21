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Soner Yalçın yazdı: Hz. Muhammet’in külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs’a gitti. “İngiliz gecekondusu” dediği Cumhurbaşkanlığı binasını ve meclis binasını KKTC’ye yakıştıramadığını belirterek, 500...

Güncel 21.07.2021, 18:58
Soner Yalçın yazdı: Hz. Muhammet’in külliyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs’a gitti. “İngiliz gecekondusu” dediği Cumhurbaşkanlığı binasını ve meclis binasını KKTC’ye yakıştıramadığını belirterek, 500 dönüm arazi içine ihtişamlı bir külliye inşa edeceklerini açıkladı. “Devlet olmanın işte ifadesi budur.”

Bir lokma bir hırka felsefesini anımsadım…

Hz. Muhammet, külliyesinin/ Mescid-i Nebevi arsasını kendi parasıyla aldı.

Hz. Muhammet, külliyenin yapımında kendisi de çalıştı. Hurma kütüklerinden sütunları, hurma dallarından çatısı, taşlardan duvarları vardı. Hemen bitişiğindeki ev kısmı da (bugün kabirdir) kerpiçtendi. (Külliyenin “Suffa” denilen bölümü eğitime ve yoksullara ayrılmıştı.) Bir dönümlük külliyenin 35 m eninde ve 30 m genişliğinde taş temel üzerine pişirilmemiş kerpiçten örülü duvarları vardı. Külliyenin batıda Babürrahme, doğuda Babücibril ve güneyde Babülcenubî olarak üç kapısı bulunuyordu…

Doğu tarafındaki duvara bitişik Hz. Muhammet’in eşleri Hz. Ayşe ve Hz. Sevde için iki minicik oda inşa...

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