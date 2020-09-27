Sonbahara yakışır bir hafta sonu

Eylül, her yıl olduğu gibi hızlı başladı. Ayın peşine takılan etkinliklerse havanın henüz soğumamasını fırsat bilerek açık havada devam ediyor. Bu hafta sonu İstanbul’un tadını çıkaracağınız önerilerimize göz atma vakti.

1. BigFest, Life Park’ta müzikseverleri buluşturuyor

İstanbul’da açık hava festivallerini herkes özledi. Şimdi bir parça özlem giderilecek BigFest İstanbul bu hafta sonu Life Park’ta gerçekleşecek. Festivalde Duman, Ceza, Adamlar, Anıl Piyancı, No.1, Emircan İğrek, Nova Norda gibi son dönemin en konuşulan isimleri sahnede olacak. 26-27 Eylül, Life Park, Sarıyer

2. Boğaz’ın şöleni Bosphorus Cup başlıyor

Bu yıl 19’uncu kez düzenlenecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 26-27 Eylül’de gerçekleşiyor. İki gün boyunca yelkenlilerin Boğaz’ı süsleyeceği etkinlik 26 Eylül Cumartesi günü Dolmabahçe’den 12.00’de başlayacak. Anadolu Hisarı’ndan dönecek yelkenliler, Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. 27 Eylül Pazar günü ise Caddebostan’daki şamandıra yarışlarıyla etkinlik sona erecek. Boğaz’ı bir de böyle görmek isteyenler kaçırmasın.

3. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda nefes alın

İstanbul’un merkezine biraz uzak ama gittiğinize asla pişman olmayacağınız bir orman hayal edin. İstanbul Kemerburgaz’da uçsuz bucaksız bir ormanda çeşitli aktivitelerin yer aldığı, çocuklar için bolca oyun parkının bulunduğu ve sık banklar sayesinde pikniğinizi de yapabileceğiniz tertemiz bir orman. Bu hafta sonunu nefes almaya ayırın.

4. Bu hafta sonu sanatçı olmaya ne dersiniz?

Resim yapmayı istiyor ama hiç yeteneğiniz olmadığını düşündüğünüz için bunu erteliyor olabilirsiniz. Fakat Masterpiece etkinliği sonunda kendinizi bile şaşırtacak bir yağlıboya tablonuz olabilir. Sanatçıların sizi adım adım yönlendirdiği resim ile dolu geçireceğiniz keyifli bir hafta sonu sizi bekliyor. 26 Eylül, Masterpiece Galata, 19.00

5. Biraz da komedi

Son dönemin en çok gülünen komedyenlerinden İlker Gümüşoluk, BKM’deki sezonu açıyor. 13 yıldır stand-up yapan Gümüşoluk, Türkiye çapında binin üzerinde gösteriye imza attı. Sıkıntılı günleri bir an olsun unutmak için ajandanıza not edin. 26 Eylül, BKM Mutfak, 20.00

6. Bu kez çocuk şefler mutfakta

Mutfağı seven bir çocuğunuz varsa veya çocuğunuzun mutfakta bir şeyler keşfetmesini istiyorsanız EKS Mutfak Akademisi’nin 9-13 yaş çocuklar için düzenlediği Çocuk Şefler Mutfakta eğitimi cumartesi günü 10 kişiyle düzenlenecek. Etkinlikte çocuklara mini burger köfte, elma dilim patates, beyaz çikolatalı granola ve tropikal meyve salatası öğretilecek. 26 Eylül, EKS Mutfak Akademisi, 15.00

7. Pinhani Vadi Açık Hava’da

Kavak Yelleri dizisine yaptıkları şarkılarla hayatımıza giren Pinhani, her daim soft şarkılarıyla sevilmeye devam ediyor. 2006’dan bu yana unutulmaz şarkılara imza atan grup 26 Eylül cumartesi akşamı sevenleriyle buluşacak. 26 Eylül, Vadi Açık Hava, 19.00

8. Burgazada’dan bir ‘Tüy’ geçecek

Şöyle bir ada vapuruna binip o muazzam deniz manzarasını izledikten sonra sakinliğiyle ünlü Burgazada’da bir oyun izlemeye ne dersiniz? Kulağa çok hoş geliyor değil mi? 1985 yılında Gürhan Başaran’ın yazdığı ‘Tüy’ oyununu Sabahattin Mutluer Karataş yönetiyor. Oyunun başrolünde ise Aykut Taşkın bulunuyor. 26 Eylül, Cennet Bahçesi Burgazada, 20.30

9. Kral Lear KüçükÇiftlik Bahçe’de

Muharrem Özcan’ın yönettiği ve geçen sezonun en sevilen oyunlarından olan ‘Kral Lear’, açık havada izleyicisiyle buluşuyor. William Shakespeare’in unutulmaz eserini sahnede canlandıranlar ise Haluk Bilginer, Berfu Öngören, Hare Sürel, Nazlı Bulum, Yavuz Topoyan, Tolga İskit, Kaan Turgut, Onur Özaydın, Sertan Müsellim, Efe Tunçer ve Hüseyin Sevimli. 27 Eylül, KüçükÇiftlik Bahçe, 21.00

10. Yıldızlar altında sinema

İstanbul’un yeni kültür-sanat alanlarından olan Fişekhane’de açık hava sinema etkinlikleri devam ediyor. Haftayı güzel bir filmle kapatmak isterseniz ‘Elveda’yı izleyebilirsiniz. Pek çok adaylığın yanında başrolü Awkwafina’ya En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre kazandıran filmin yönetmenliğini Lulu Wang üstleniyor. 27 Eylül, Fişekhane Açık Hava, 20.30