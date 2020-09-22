Sonbahar Sözleri, Sonbahar İle İlgili Söylenmiş En Güzel 50 Söz

Bir sonbahar yağmuru gibi yağıyor aşkın üzerime, bir sonbahar esintisi sanki sesin kulaklarımda.

İlkbaharı, yazı boş ver. Herkes âşık olur o mevsimlerde. Seveceksen bir insanı sonbahar yağmurları üzerine yağarken seveceksin.

Sonbaharda en çok ihtiyacımız olan bir fincan sıcak çay veya kahve ve sımsıcak bir sohbet. Sevdiğiniz insana üzerinde gönlünüzden geçenleri not edebileceğiniz özel sunum setini hediye ederek, serin sonbahar günlerinde içinin ısınmasına neden olacaksınız. Özellikle İstanbul âşıkları için vazgeçilmez bir seçim diyebiliriz.

Sonbaharda sararmış yaprak teki solup gidiyorken hayatımdan günlerim ben bir tek senin aşkınla ilkbahara inanıyorum hala.

Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.

Bütün günü dışarda dolaşıp, mis gibi havanın tadını çıkardığımız günler geride kaldıysa demek ki sonbahara adım atmışız. Sonbaharın en güzel yanlarından biri de evde oturup, kendimiz ve sevdiklerimize daha çok zaman ayırabilmemiz. Bu yüzden serin sonbahar akşamlarında kaliteli zaman geçirmek istiyorsanız sevdiklerinize isimlerinin yazıldığı özel tavlalardan hediye edebilirsiniz.

Bir sonbahar esintisine kapılarak sürüklenen sararmış yaprak gibi, savruluyor gönlümde sevdalarım.

Dudakların gülümserken, bu gözlerindeki sonbahardan korkuyorum asıl ben.

Dışardaki sonbahara rağmen evinizin içinde hala daha baharın yaşamasını istiyorsanız gerekli ambiyansı yaratmak için sevgilinize bitkili ahşap naturecube hediye etmenizi öneriyoruz. Üzerine ikinizin en romantik anlarını yansıtan fotoğrafınızı bastırarak gönlünü bir daha fethedeceksiniz.

Kalbim bir sonbaharda her an yapraklarını dökecek bir ağaç misali, en ufak bir rüzgârla çırıl çıplak kalmaktan korkarak yaşıyor.

Bir sonbahar yağmuru gibi yağdın yüreğime, ellerin ellerimdeyken üşümedim hiç aslında.

Sonbahar evde güzel zaman geçirmek için harika bir mevsim. Aktif bir yazdan sonra kendinize zaman ayıracağınız, dinleneceğiniz bu mevsimde eşiniz ve size özel baskılı mutfak önlüklerinden sipariş vererek mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Hem eğleneceğiniz hem de öğreneceğiniz yeni tarifleri denerken esprili mutfak önlüklerini kullanmaya ne dersiniz?

Bir kadını sonbaharda sevmeli, elleri üşürken ısıtmak için, el ele tutuşmak için, yağmurlarda ıslanmasın diye aynı şemsiyenin altında sarılmak için.

Sonbaharda yağan yağmurlardan saklanmak için tek kişilik şemsiyenin altına iki kişinin sığınması gibiydi seni sevmek. Birlikteyken sığmıyordu içim içime, senden uzakta kalbim sırıl sıklam bir halde.

Her ayrılık bir sonbahar aslında, hangi mevsimde olursan ol kalbini üşütür.

Sonbahar da hüzünlü, gözyaşları hiç kurumayan, terkedilişlere alışık bir kadın gibi. Bir gün güneş doğsa da ertesi gün mutlaka hüzünlerini hatırlar, yağmurlar yağar.

Soğuk sonbahar günlerinde özellikle yolculuk yaparken ya da işte sıcak bir şeyler içmek bütün günün yorgunluğunu kaldırmamıza yardım edebiliyor. Sevdiklerinize üzerinde isimlerinin yazılı olduğu kişiye özel termoslardan hediye ederek, soğuk günlerde evden uzakta olsalar bile sıcak içeceklerini yanlarında taşıma fırsatı sunun.

Bir sonbaharda gel yanıma sevgilim, ısıt ellerimi avuçlarında, beraber yağmurun penceremizi ıslatmasını izleyelim. Ben seninle mevsimlerden sonbaharda kalayım hep.

Her sonbahar bir vazgeçiş aslında. Aşktan, sevgiden yorulanların, bir ağaç misali yapraklarını döker gibi umutlarından vazgeçişleridir sonbahar.

Vücudumuzun vitaminlerinin yavaş yavaş tükendiği ve bağışıklık sistemimizin zayıf düştüğü bir mevsimde olabildiğince bitki ve meyve çayları içerek dengeyi sağlamamız gerekiyor. Sevdiklerinizin daha sağlıklı bir sonbahar geçirmesini istiyorsanız, bol vitaminli bitki çaylarını rahatlıkla içebilmesi için, kişiye özel tasarlanan bu harika çay filtresinden hediye etmeyi unutmayın.

Bitişlerin de kendine has güzellikleri olduğunu gösteren bir mevsimdir sonbahar.

Bir sonbahar günü gel sevgilim, benim umutlarım tükenmişken tut ellerimden. Sevgimiz hiç solmayacak bir çiçek gibi açsın sonbahar yağmurlarına inat.

Soğuk sonbahar günlerinde evinizin içinde küçük bir yaz bahçesinin varlığına ne dersiniz? Arkadaşlarınıza minyatür bahçeden hediye ederek, evinde güzel bir ilkbahar, yaz havası yaratmış olacaksınız.

Pembeyi, yeşili, maviyi boş verin. Renklerin en güzeli sonbaharda solan ağaçların dallarında saklı.

En çok sonbaharı severim. Yağmurlarıyla bütün kötülüklere meydan okurmuşçasına hepsini temizlemek için çırpınır sanki.

Daha çabuk yorulduğumuz ve enerjimizin daha düşük olduğu sonbaharda sevdiklerinize neşelerini artıracak mesajlar yerleştirebileceğiniz çikolatalardan göndererek ani sürprizler yapabilirisiniz. Böylelikle soğuk sonbahar günlerinde bir yandan çayın yanında lezzetli çikolatalardan tadacak, diğer yandan da koyu sohbete koyulacaksınız.

Sonbahar bir kitabın son sayfası gibi. Bir an önce bitsin isterseniz, bitirirseniz de özlersiniz.

Hüzünlü bir Eylül sabahında sevmeye başladım seni. Mevsimlerden sonbahardı ama benim gönlümde ilkbahar çiçekleri açmıştı bile.

Sonbahar aslında yalnızlık mevsimi değil, insanın kendi kendisiyle kalabalıklaşması için öyle içine kapanık duruyor.

Yorgun bir aşığın omuzlarındaki yük gibi sonbahar. En ufak bir esintide yapraklarını dökecekmiş gibi saklar sevdasını kalbinde.

Birleşen Kalp Puzzle Metal Kolye

Sonbahar her zaman ayrılık, hüzün mevsimi olarak algılanıyor. Bu tasvirlere inat, sonbaharda sevgilinize puzzle kalp kolye hediye ederek, aşkınızın bir aradayken ne kadar güçlü olduğunu anlatabilirsiniz. Birliğinizi ve beraberken daha da güzel olduğunuzu temsil edecek bu harika kolye aşkınızı daha da güçlendirecek.

Sımsıcak gülüşünün ardında bir sonbahar saklama lütfen. Bu defa sensizlikten üşümeyi kaldıramam.

Kirpiklerine düşen her bir yağmur damlası kadar saf ve temiz bir aşkla seviyorum seni.

Yaparken eğleneceğiniz, üzerine fotoğraflarınızı bastırabileceğiniz 4 puzzle parçasından oluşan bardak altlıkları, yağmurlu sonbahar günlerinde masalarınızı süsleyecek. Böylelikle hem aşkınızı yansıtacaklar, hem de içinizi ısıtan sıcak çay içerken göz zevkinize hitap edecekler.

Sonbaharda dökülmüş yaprakların üzerinde dolaşırken çıkan hışırtı sesi gibi seni özlemek. Dokunmasan sesim çıkmayacak ama kalbime bastıkça, kırılıyor her tarafı.

Müzik notaları gibi ahenkle dökülen yağmurların sesindeki huzuru buldum senin kalbinde.

Bir sonbahar güneşi gibi kandırıyor hayat insanları. Güzel günlere yakınlaştım sanırken, donuyor bütün umutlarımız bir anda.

Bir sonbahar gibi yalnız ve sessiz kalbim artık. Mevsimlerin en tenhasına âşık olmuş gibiyim bu sabah.

Sonbahar yağmurları kadar şiddetli bir aşkla seviyorum seni.