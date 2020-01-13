Son Dakika! Meteorolojiden uyarı...

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan yağışlı hava 7 bölgede yine etkisini hissettirecek. Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'da bazı iller yoğun kar yağışının etkisi altında olacak. Karadeniz ve Marmara'da ise yağmur ve fırtınalı hava bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren sisli bir hava beklenirken sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. Salı günü parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul, perşembe gününe kadar parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkisinde olacak. Perşembe gününden itibaren megakentte yeniden yağmurun etkili olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Geçtiğimiz hafta kar yağışı altında kalan Ankara'da vatandaşlar büyük bir zorluk yaşadı. MGM'den yapılan açıklamaya göre; Hafta başından itibaren puslu bir havanın hakim olacağı Ankara'da sıcaklıklar eksi derecelere kadar inmesi bekleniyor. Ankara'da kar yağışı Perşembe gününden itibaren yeniden etkisini hissettirmesi bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ege Bölgesi'nde de kendini hissettiriyor. MGM'den yapılan açıklamaya göre; İzmir'de Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu bir hava hakim olurken perşembeden itibaren yağışlı hava etkili olacak.

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BURSA HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Bursa'da etkili oluyor. MGM, hafta başından itibaren soğuk ve puslu bir havanın etkili olacağı Bursa için hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; Pazartesi gününden perşembeye kadar puslu ve sisli bir havanın etkili olması beklenen Bursa'da perşembe gününden sonra yağışlı bir hava etkili olacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Eskişehir'in birçok ilçesinde de etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkisi altında olan Eskişehir'de yeni hafta ile birlikte sisli bir hava görülecek. Sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi beklenirken cuma gününden itibaren kar yağışının gelmesi bekleniyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta etkili olan fırtınalı hava hafta sonunda dururken MGM'den Kocaeli için son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Kocaeli'nde hava sıcaklıkları düşerken pazartesi günü puslu bir hava kentte hakim olacak. Hafta ortasında parçalı bulutlu bir havanın olması beklenirken perşembe ve cuma günleri ise yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girilecek.