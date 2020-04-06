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SON DAKİKA: Maskeler parayla satılamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Maskeler parayla satılamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklama yaptı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:19
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SON DAKİKA: Maskeler parayla satılamayacak

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz vardır.
  • Türkiye'nin her ilinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturduk ve bunlar valiliklerimizi kontrolü altındadır.
  • Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de havaalanı kısmını 45 gün içerisinde 1000'er yataklı hastane olarak tesis edeceğiz.
  • İstihdamın sürmesi için üretime ara veren veya azaltan işyerlerimizdeki çalışanların ücretlerinin, asgari ücreti geçmemek süretiyle 3'te 2'sini ödüyoruz.
  • Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla ya da e-devlet üzerinden başvurmaları halinde yoksul vatandaşlarımıza da her türlü destek verilecektir.
  • Kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.
  • Kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz tarafından yarın TBMM Genel Kuruluna sunacağız.
  • Gıda, tarım, orman ve hayvancılık ile sağlık ve sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz.
  • Asıl olanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.
  • Üretimi mutlaka sürdürmeliyiz, çalışabilen her fabrikamız devam edecektir.
  • 2023 hedeflerimizin önündeki engeller adeta birer birer ortadan kalkıyor.
  • Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi daha çok çalışarak kullanacağız.
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