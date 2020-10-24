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Son dakika: Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıktı.
Güncel 24.10.2020, 12:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
EKREM İMAMOĞLU POZİTİF
Ongun sosyal medya hesabından, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasında bulundu.
Necmi sürer 18 dakika önce
Allah acil şifalar versin. İstanbul ona emanet o olmadan istanbul boter
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