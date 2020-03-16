Son Dakika: Diyanet camileri cemaatle namaza kapattı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararlarını açıkladı.

Erbaş, cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmayacağını duyurdu.

İşte Ali Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip Corona Virüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.

Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez."

"CEMAATLE NAMAZA ARA VERİLECEK"

"Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır."