Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Interpol’e video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte sizleri Türkiye'de ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu vesileyse Koronavirüs salgıınn hayatında kaybeden INTERPOL mensupları için taziyelerimi sunuyorum. INTERPOL dünyanın en büyük organizasyonlarından biridir.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın, İstanbul’da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı’na gönderdiği video mesaj pic.twitter.com/i4n250aDn2 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 23, 2021

Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine güzel İstanbul'umuzda yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Türkiye, Suriye ve Irak'taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden olmuştur. Toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz.

DEAŞ'ı hezimete uğratan tek ülketiz. Birçok terör eyleminin önüne geçtik. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ örgütüne karşı etkin tedbirler aldık.

Ege Denizi'nde 10 binlerce hayatına mal olacak dramların yaşanmasına engel olduk. Türkiye olarak tüm bu alanlarda elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülkelerin kolluk birimleriyle paylaşmayı önemli görüyoruz.

2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye ilk 10 ülke arasındadır. 2021 yılı içinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel istismar gibi pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi. Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır.

Masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemelidir. INTERPOL'ün koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir.