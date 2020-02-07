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Son Dakika: AK Parti'den, İlker Başbuğ'a suç duyurusu

6 AK Parti'li, avukatları aracılığıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başbuğ katıldığı bir canlı yayında "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" önerisinde bulunmuştu.

Son Dakika: AK Parti'den, İlker Başbuğ'a suç duyurusu

6 AK Parti'li, avukatları aracılığıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başbuğ katıldığı bir canlı yayında "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" önerisinde bulunmuştu.

07 Şubat 2020 Cuma 17:17
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Son Dakika: AK Parti'den, İlker Başbuğ'a suç duyurusu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme için "Teklifi getirenler araştırılsın" çıkışı yeni bir tartışma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbuğ'u sert sözlerle eleştirmiş, AK Parti Grubu'na da "Suç duyurusunda bulunun" talimatı vermişti.

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