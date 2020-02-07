Son Dakika: AK Parti'den, İlker Başbuğ'a suç duyurusu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme için "Teklifi getirenler araştırılsın" çıkışı yeni bir tartışma başlatmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbuğ'u sert sözlerle eleştirmiş, AK Parti Grubu'na da "Suç duyurusunda bulunun" talimatı vermişti.