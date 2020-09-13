Son 10 yılın gözde bölümü;Havacılık Yönetimi

Konuyla ilgili İRÜ'den yapılan açıklamada havacılık yönetiminin son 10 yılın gözde bölümlerinden olduğu belirterek Havacılık Yönetimi programı ile Sivil Havacılık sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılayan , geleceğin yöneticilerini yetiştirdiklerinin altı çizildi. Öğrenci adaylarının geleceklerini ve kariyerlerini şekillendirmede Havacılık Yönetiminin önemine dikkat çekilen açıklamada İRÜ'nün sektörle iç içe olma odaklı eğitimiyle tüm öğrenci adaylarına havacılık ile ilgili önemli kariyer fırsatı sunduğunun altı çizildi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uçuş Okulu Genel Müdürü Serap DAŞ konuyla ilgili şunları söyledi; ’’Üniversitemizin İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Programında eğitim gören öğrencilerimiz, havacılık sektörünün farklı alanlarında tecrübe sahibi akademisyenlerden ders almanın ayrıcalığını yaşayarak havacılık camiasına adım atma fırsatını yakalıyorlar. Öğrencilerimiz, eğitim programları kapsamında sektörün her alanından üst düzey yöneticiler, kaptan pilotlar ve sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüne hakim akademisyenlerimiz ile bir araya gelerek havacılık sektörünün içinde hangi yolda ilerlemek istediklerine karar veriyorlar. Eğitim modelimizle ve öğrencilerimize sunduğumuz olanaklarla Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi Programlarımızdan sonra geçtiğimiz yıl itibariyle RumeliSEM Uçuş Okulumuzla geleceğin pilotlarını da yetiştirmeye başladık. Bu yıl yeni açılan Havacılık Yönetimi Lisans Programımızla Sivil Havacılık Sektörünün her noktasında Rumelili gençlerinin imzasını görmek istiyoruz.’’ dedi.

Programın içeriği ile ilgili detaylı bilgi veren Daş;’’Öğrencilerimizi sektöre mesleki anlamda tam donanımla hazırlamamızın yanında, entelektüel bir birikime de sahip olmalarını hedeflemekteyiz. Havacılık Yönetimi bünyesinde yer alan akademisyenlerimizin her biri sektörün farklı birimlerinde yıllarca çalışmış, yöneticilik yapmış isimler olunca öğrencilerimize hem teorik bilgiyi en şekilde anlatıp hem de iyi bir havacılık personelinde olmazsa olmaz nitelikleri kazandırıyoruz. Havacılık Yönetimi öğrencilerinin müfredatlarında yer alan yoğun İngilizce programlarının yanında “Kariyer İngilizcesi” dersleri ve yine isterlerse devam edebilecekleri İngilizce hazırlık sınıfı, havacılıkta emniyetten güvenliğe, finanstan muhasebeye, havaalanı işletmeciliğinden, insan faktörlerine, yer hizmetlerinden, havayolunda tedarik zincir yönetimine kadar aldıkları dersler ile hem sektörde talep gören hem de işletme alanına hakim mezunlar veriyoruz” diye belirtti.