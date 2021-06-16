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Soma maden faciasında flaş gelişme! Cezaları belli oldu
Maden faciası için açılan davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Güncel 16.06.2021, 10:37 16.06.2021, 10:41
Soma maden faciasında flaş gelişme! Cezaları belli oldu
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği 2014 yılındaki maden faciasına ilişkin davada karar açıklandı.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, 'bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.