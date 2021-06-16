banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı
Türkiye’de bugün 1 Milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı

Soma maden faciasında flaş gelişme! Cezaları belli oldu

Maden faciası için açılan davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Güncel 16.06.2021, 10:37 16.06.2021, 10:41
Soma maden faciasında flaş gelişme! Cezaları belli oldu

Soma maden faciasında flaş gelişme! Cezaları belli oldu

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği 2014 yılındaki maden faciasına ilişkin davada karar açıklandı. 

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, 'bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
17°
hafif yağmur
banner493