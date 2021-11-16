Sokak Hayvanlarına Yapılan Vicdansız Olay!

İstanbul Zeytinburnu'nda Feride K., bir süredir hastalık bulaştırdıklarını söyleyip sokak hayvanlarının su kaplarına çamaşır suyu döktü. Bu nedenle çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldü.

Vicdansız kadın, son işinde Nesrin Pekacar ile kızı Feyza tarafından suçüstü yakalandı. Tartışma sırasında kaçarak kurtulan Feride K.'nin eşi Veysel K., "Benim hanımın psikolojik sorunları var" dedi. Yerel hayvan koruma görevlisi Arzu Yılandiloğlu, "Hayvan susuz kaldıysa çamaşır sulu suyu da içer, anlamaz. Bu vahşet artık dursun" diyerek tepki gösterdi.

Feride K. (sağda) mahalleli tarafından suçüstü yakalandı.

FERİDE K'NİN EŞİ: BENİM EŞİMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Feride K'nin eşi Veysel K. ise, "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir. Bizim evde öyle hayvan beslemiyoruz, uzaktan seviyor benim eşim de. Ben psikolojik sorunlu diyorum, bunun başka türlü izahı yok. Hoş bir şey değil hayvan zehirlenir mi? Biz şükür Müslüman insanlarız, çok büyük vebal ama hasta insana ne diyeceksin? Eşim bana olayı anlattı. Feride K. 'Ben kedilere su veriyordum kadının biri geldi bana müdahale etti' dedi. Ben de onu bir daha kedilere mama veya benzeri şeyler vermemesi gerektiği konusunda uyardım ' dedi" şeklinde konuştu.



