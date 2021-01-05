SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Korona virüs vaka artışlarını engellemek için bir süredir uygulanmakta olan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması 2021’de sürecek mi?
Yılbaşında 31 Aralık-4 Ocak tarihlerinde 80 saat olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yeni yılda korona virüs vakalarının düşüşü ile birlikte yeniden gündeme geldi.
İçişleri Bakanlığı, hafta içi akşam saat 21.00'den takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar süren, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.
KARAR KABİNE TOPLANTISINDA
Korona virüs ile ilgili kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi 15 Şubat’a ertelenmişti.
Kabine toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.
GÜNLÜK VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük korona virüs verilerine göre dün 13 bin 695 yeni vaka tespit edilirken 197 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bakan Koca, “Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12