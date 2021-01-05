SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yılbaşında 31 Aralık-4 Ocak tarihlerinde 80 saat olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yeni yılda korona virüs vakalarının düşüşü ile birlikte yeniden gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı, hafta içi akşam saat 21.00'den takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar süren, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Korona virüs ile ilgili kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi 15 Şubat’a ertelenmişti.

Kabine toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük korona virüs verilerine göre dün 13 bin 695 yeni vaka tespit edilirken 197 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bakan Koca, “Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz” dedi.