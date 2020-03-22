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Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası ne kadar? Yasak nasıl uygulanacak?

Bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü vatandaşları para ve hapis cezası bekliyor. Sokağa çıkan yaşlıları polis önce uyaracak 'ikna edemezse' hem para cezası kesecek hem de 1 yıla kadar hapis cezasına yol açabilecek süreci başlatacak. Polise direnip karşı koyanlar ise gözaltına alınıp karakola götürülecek.

Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası ne kadar? Yasak nasıl uygulanacak?

Bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü vatandaşları para ve hapis cezası bekliyor. Sokağa çıkan yaşlıları polis önce uyaracak 'ikna edemezse' hem para cezası kesecek hem de 1 yıla kadar hapis cezasına yol açabilecek süreci başlatacak. Polise direnip karşı koyanlar ise gözaltına alınıp karakola götürülecek.

22 Mart 2020 Pazar 00:10
2012 Okunma
Sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası ne kadar? Yasak nasıl uygulanacak?

Kararla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen “65 Yaş ve Üstü İle Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi”nde  ”Kurallara uymayanlara ne olacak?” sorusuna net bir yanıt verilmemişti. Ancak araştırmalar sonucu yasağın nasıl uygulanacağına dair bilgiler edinildi.

ÖNCE İKNA SONRA CEZA

Sözcü’nün haberine göre; kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. Güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;
Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

Sokağa çıkma yasağı için atıf yapılan madde.

MUKAVEMET GÖSTERENLERE GÖZALTI

Tüm bunlara rağmen güvenlik güçlerine direnen ve mukavemet gösterenler ise ilgili maddeler uyarınca gözaltına alınabilecek.

Sokağa çıkma yasağı ihlali durumunda uygulanacak ceza maddesi.

KARANTİNA İHLALİ AYRI CEZA

TCK’nın 195’inci maddesinde “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ibaresi bulunuyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler bu yasaya göre de ceza alabilecek.

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