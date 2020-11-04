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Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeni korona virüs tedbirleri alındı. Geçtiğimiz günlerde ise yayımlanan bir haberde sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar geleceği iddia edilmişti. Bu konu hakkında İçişleri Bakanlığı iddiaları reddetmişti.

Güncel 04.11.2020, 14:39 04.11.2020, 14:41
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Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bir haber ajansının üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasının tekrar gündeme gelebileceği iddia edilmişti. Sokağa çıkma yasağı iddiasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geleceğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti.

Yeni tedbirler alındı

Sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması gibi bir uygulamaya gidilmezken, Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrasında bir takım yeni tedbir alındı. Korona virüs tedbirlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından paylaştı.

#Istanbul #türkiye #SOKAK #yasak
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