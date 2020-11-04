Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bir haber ajansının üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamasının tekrar gündeme gelebileceği iddia edilmişti. Sokağa çıkma yasağı iddiasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı geleceğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti.

Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.



Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020

Yeni tedbirler alındı

Sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması gibi bir uygulamaya gidilmezken, Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrasında bir takım yeni tedbir alındı. Korona virüs tedbirlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından paylaştı.