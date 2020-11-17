Sokağa çıkma yasağı olacak mı: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü'den açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanmıştı.

Toplantıda koronavirüsteki artış konuşulmuş, somut tedbirler alınmasının önerilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugünkü toplantısında bu somut önerileri masaya yatıracak.

Toplantı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınına katıldı. Özlü, şu ifadeleri kullandı:

- Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var.

- Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibariyla bazı uygulamalardan haberimiz olur.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

- Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak.

- Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor.