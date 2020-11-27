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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Saat kaçta bitiyor? Tam kapanma gelecek mi?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci aşama olarak haftasonu tam kapanmanın başlayacağını iddia etti.

Güncel 27.11.2020, 15:46 27.11.2020, 15:51
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Saat kaçta bitiyor? Tam kapanma gelecek mi?
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci aşama olarak haftasonu tam kapanmanın başlayacağı iddiasında bulundu.

Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz."

NE OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00  20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
 
Geçen hafta haftasonu akşam saat 20.00'den ertesi gün sabah saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Hafta sonlarında yapılan bu uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

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#sokağa çıkma #yasak #HAFTASONU
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