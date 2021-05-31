Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor kaçta bitiyor, yeni normalleşmede hangi kurallar geçerli?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki saat 16.00’da başlayan toplantının ardından Erdoğan alınan kararları açıkladı.

Milyonlarca yurttaş, uzun bir süredir hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağını merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme kararlarına göre 1 Haziran’dan itibaren, Yarından itibaren geçerli olacak kademeli normalleşmenin kararlarını toplantıda ele aldık.

Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi sokağa çıkma yasağı saat: 22.00-05.00’a çekildi. Pazar günü ise yasak devam edecek.

Lokanta ve kafeler 07.00-21.00’a kadar açık olacak.

PEKİ KADEMELİ NORMALLEŞMEDE UYGULAMA NASILDI?

17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan ‘Kademeli Normalleşme Dönemi’nde uygulanan tedbirler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanıyordu.

18 yaş altı gençler ve çocuklar ile iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyordu.