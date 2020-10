Soğuk kış günleri öncesi beyrana ilgi arttı

Gastronomi kenti Gaziantep'in en özel lezzetlerinden biri olan beyran, sıcak yaz günlerinin geride kalması ve havaların soğumasıyla birlikte şifa depolamak isteyen vatandaşların tercihi oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinen beyran, korona virüs salgının etkisini arttırdığı son zamanlarda Gaziantep'te en çok tüketilen yemekler arasında yer alıyor.



Şifa deposu

İçerisindeki sarımsak sosu ve özel et suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan, soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarına da iyi gelen beyran, Gaziantepliler tarafından haftada bir kez mutlaka tüketilirken, kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilen beyran, bölge halkı tarafından da şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.



“Korona virüse ve mevsim hastalıklarına karşı etkili"

Beyranın, Osmanlı döneminde padişah yemeği olarak bilindiğini anlatan Sakıp Usta restoran işletmecisi Ahmet Çadır, "Sıcak yaz günlerini ve son bahar aylarını geride bırakmak üzereyiz. Beyran, her mevsim tüketilen bir yemektir ama Gaziantep'te özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklığı güçlü tutmak için çok daha sıklıkla yenir. Çünkü bu yemek 12 saat ilikli kemik suyu ve et suyu ile yapılıyor. Özellikle Osmanlı döneminde şifa deposu olarak bilinmesiyle nedeniyle bey yada padişah yemeği olarak da bilinirdi. İçerisinde isteğe göre acı bulunuyor, bol sarımsak sosu, pek çok çeşit et, pirinç gibi besleyici gıdalar var. Bu sayede doğal antibiyotik özelliği de vardır. O yüzden tamamıyla bir şifa kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle korona virüs salgınına karşı da çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Gaziantepliler bu yemeği haftada bir gün mutlaka tüketiyorlar" diye konuştu.