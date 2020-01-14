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Sofralar "Solo Rengarenk Peçete" ile çiçek açıyor

Tüketicilerine hem kaliteli hem de hesaplı ürünler sunan Solo, sofraları zarif desenli, rengarenk peçete ile tamamlıyor. Doğanın renklerini sofralara taşıyan ve yumuşacık dokusuyla konforlu bir kullanım sunan Solo Rengarenk Peçete, hesaplı olmasıyla da günlük sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Sofralar "Solo Rengarenk Peçete" ile çiçek açıyor

Tüketicilerine hem kaliteli hem de hesaplı ürünler sunan Solo, sofraları zarif desenli, rengarenk peçete ile tamamlıyor. Doğanın renklerini sofralara taşıyan ve yumuşacık dokusuyla konforlu bir kullanım sunan Solo Rengarenk Peçete, hesaplı olmasıyla da günlük sofraların vazgeçilmezi oluyor.

14 Ocak 2020 Salı 17:19
1241 Okunma
Sofralar "Solo Rengarenk Peçete" ile çiçek açıyor

Özenle hazırlanan sofralar, Solo Rengarenk Peçete ile renkleniyor. Günlük kullanım için şık ve hesaplı bir alternatif olan Solo Rengarenk Peçete, yumuşak dokusuyla da ciltte pamuk dokunuşu bir etki bırakıyor.

Günlük kullanımdan şık sofralara!

Canlı renkleri zarif desenlerle buluşturan Solo Rengarenk Peçete, dilediğiniz şekilde katlanarak ister günlük olarak ister şık davetlerde sofraların tamamlayıcısı oluyor.  Benzerlerine göre daha dayanıklı yapısıyla da dikkat çeken Solo Rengarenk Peçete, alışverişte akıllı seçim yapanların favorisi oluyor.

Solo Rengarenk Peçete 100’lü tavsiye edilen satış fiyatı: 6,50 TL

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