Sofralar "Solo Rengarenk Peçete" ile çiçek açıyor

Özenle hazırlanan sofralar, Solo Rengarenk Peçete ile renkleniyor. Günlük kullanım için şık ve hesaplı bir alternatif olan Solo Rengarenk Peçete, yumuşak dokusuyla da ciltte pamuk dokunuşu bir etki bırakıyor.

Günlük kullanımdan şık sofralara!

Canlı renkleri zarif desenlerle buluşturan Solo Rengarenk Peçete, dilediğiniz şekilde katlanarak ister günlük olarak ister şık davetlerde sofraların tamamlayıcısı oluyor. Benzerlerine göre daha dayanıklı yapısıyla da dikkat çeken Solo Rengarenk Peçete, alışverişte akıllı seçim yapanların favorisi oluyor.

Solo Rengarenk Peçete 100’lü tavsiye edilen satış fiyatı: 6,50 TL