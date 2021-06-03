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Samsun’da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Zarap (27), yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SMA hastası Elif Eva hayatını kaybetti
SMA hastası bebek Elif Eva Tenha hayatını kaybetti. Tenha’nın ailesi “Bizi görün duyun artık” diyerek hastalığın tedavisinde kullanılan Zolgesma ilacını alabilmek için kampanya bilgilerini paylaşmışlardı.
Güncel 03.06.2021, 15:33
SMA hastası Elif Eva’nın annesi Elif’in ciğerlerinin kapandığını ve sağ akciğerinin delinmesi sonucu hava alabildiğini söylemişti.
Anne Tenha, “Bugün saçlarını okşayamadım, kucağıma alamadım. Bir tek Elif’in bebeği kaldı yanımızda, biz bir gün daha Elif’e verdiğimiz sözü tutamadık. Ne olursunuz bizi görün, sesimizi duyun. Elif için geç olmadan” demişti.
Elif Eva Tenha bugün hayatını kaybetti.