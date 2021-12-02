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Vali Makas: “İlimiz genelinde de engelli vatandaşlarımıza temel hizmetlerin sunumunda ve kamu hizmetlerine erişmelerinde önemli aşamalar kaydedilmiştir”
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!
SMA Bilim Kurulu saat 15:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 17:30’da açıklama yapacak.
Güncel 02.12.2021, 10:30
SMA Bilim Kurulu saat 15:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 17:30’da açıklama yapacak.