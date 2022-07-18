Siz de Pellinn Paris Parfum franchise’ı olun

Marka imajı ve firmanın köklü kültürüne uyum sağlayabilecek yatırımcıların öncelikli olarak değerlendirileceği seçme sürecinden sonra, franchise olma şansına sahip olan girişimcilere; lokasyon, mimari projelendirme, muhasebe ve işletme verimliliği konularında profesyonel destek sağlanacak.

Franchise anlaşması sonrası, mağaza işletmeciliği, parfüm üretim ve özellikleri ile müşteri ilişkileri ve satış performansını artırmaya dönük eğitimlerin yanı sıra yıl içinde yapılacak rutin kontrol ve görüşmeler ile gerekli durumlarda eğitim desteği sağlanacak.

Pellinn Paris Parfum franchise'ı olan yatırımcılara, mağaza açılışlarında personel desteğinin yanı sıra tanıtım malzemesi desteği de verilecek. Süreç içinde mağazanın satış artırıcı ve tanıtımı destekleyici basılı ve sosyal medya tanıtımları için de markanın merkezi pazarlama departmanı tarafından içerik desteği sağlanacak.