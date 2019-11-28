Siyaset Onur Ödülü, Cemil Çiçek'in oldu

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

SİYASET ONUR ÖDÜLÜ CEMİL ÇİÇEK'İN OLDU

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Siyaset Onur Ödülü" Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’e verildi. Duayen siyaset adamı ödülünü Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata ve Bilal Koçak'ın elinden aldı. Çiçek aynı zamanda gecede konuşma yapan isimlerden biriydi.

Çiçek'in konuşmasından satır başları şöyle: "Şüphesiz bu ödüller önemli biraz evvel de bir dostumuz ifade etti. 'Marifet iltifata tabiidir.' Zaman zaman birbirimizi çok acımasızca tenkit ederiz, hep karamsar bakarız hep bardağın boş tarafından bakarız. Elbette her dönemde her zaman bir kısım yanlışlıklar eksiklikler olur. Her zaman işler dosdoğru gitmiyor olabilir. Ama bu ülkede her zaman güzel şeyler de oldu, oluyor."

"Biraz evvel söylenen ihracat rakamları yani 24 Ocak kararları Türkiye’nin toplam ihracatının 3 milyar doların altında olduğu petrolün varilinin 10 dolar iken, petrol ithalatını karşılayacak dövizi bulamadığı günlerden bugün 170 milyar dolara geldi. İnşallah 200-250'yi hep beraber göreceğiz. Buralara gelmiş olması aslında önemli bir husustur. Biraz da olup bitenlere böyle bakmak lazım. Olumsuzluklara da hep birlikte kafa yorup ortadan kaldırmamız gerekiyor."

"Ekovitrin güzel bir sınav veriyor. Bu tören 18. olduğuna göre. Bizim hukukumuzda rüşt yaşı 18'dir. Dolayısıyla bu hareket, bu çaba, bu gayret rüştünü ispat etmiş oluyor. Bundan sonra daha güzel işler de yapılacak demektir."

"Ödül alan kişi ve kurumları tebrik ediyorum, ben hariç. Onlar bu ödülü fazlasıyla hak etmişlerdir. Kendilerini tanıyoruz kurumlarımızı tanıyoruz insanlarımızı tanıyoruz. Gerçekten ülkemizin gelişmesine büyümesine kalkınmasına fert olarak ve kurum olarak da çok büyük çabalar sarfedildi. Allah gayretlerini bereketli kılsın diyelim."