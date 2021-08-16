SIX SENSES KOCATAŞ MANSIONS’DA PAZAR SABAHLARI CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE SIRA DIŞI BİR KAHVALTI BAŞLIYOR

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, dünyaca ünlü sürdürülebilirlik felsefesi ışığında, tamamı yerel ve etik üretim yapan üreticilerden temin edilen geniş kahvaltı menüsünü damak tadına düşkün misafirlerinin beğenisine sunuyor. Pazar günleri 12:00-15:00 saatleri arasında yeşiller içindeki Avlu Restaurant’da servis edilen “Sparkling Sunday” geç kahvaltısı, canlı müzik eşliğinde keyifli bir haftasonu geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Taş fırından Pide ve Gözleme çeşitleri ile renklenen kahvaltıda; Six Senses Kocatas Mansions, İstanbul’un kendi bahçesinden sofraya uzanan taptaze mevsim sebzeleri ve ünlü Kocataş Böreği damak çatlatan hafif lezzetiyle masanın yıldızı olmaya aday oluyor. “Sparkling Sunday, menüsünde yer alan mini burgerler ise misafirlere keyifli bir gurme deneyim vadediyor.

Geç kahvaltı menüsü; mutfakta ekmek ustası tarafından taze hazırlanan ekşi mayalı ekmek ve çörekler, Anadolu’nun farklı bölgelerinden organik lezzetler sunan peynirler, marine edilmiş kekik ve Hatay zeytinleri, eritilmiş Kemerburgaz manda kaymağı, Eğriçayır karakovan balı gibi yerel lezzetlerle zenginleşiyor.

Boğaz’ın en nadide kıvrımı Sarıyer’de, şehrin tarihini aynalayan iki muhteşem yalıdakonumlanan Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, sürdürülebilirlik felsefesi ışığında sunduğu üstün konaklama ve servis anlayışıyla unutulmaz gurme deneyimler için misafirlerini bekliyor.